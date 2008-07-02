Огрызко: вступление Украины в НАТО ничем не будет угрожать России

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО снова подчеркивает, что вступление Украины в НАТО не будет иметь никаких негативных последствий для безопасности России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Пэром Стигом МЁЛЛЕРОМ, отвечая на вопрос журналистов.

«Вступление Украины в НАТО не будет иметь никаких негативных последствий для безопасности Российской Федерации», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что расширение НАТО – это расширение зоны стабильности и безопасности на европейском континенте, и это не может навредить Российской Федерации.

По словам В.ОГРЫЗКО, Украина проводит постоянные консультации с российскими коллегами, и готова и в дальнейшем вести предметную дискуссию по всем вопросам, которые вызывают обеспокоенность у России. При этом он отметил, что, к величайшему сожалению, Украина не получила от России перечня таких вопросов, которые можно было бы рассматривать.