Тарасюк: надежды России на «своего» Президента Украины напрасны

Председатель Народного руха Украины и комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Борис ТАРАСЮК считает, что спекуляции некоторых российских политиков вокруг Черноморского флота РФ, Большого договора, Севастополя не имеют никаких правовых оснований.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой НРУ комментарии Б.ТАРАСЮКА относительно призывов некоторых российских политиков к расторжению Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной.

«Деятельность некоторых российских политиков, которые призывают к расторжению Большого договора между Украиной и РФ от 1997 года, является безответственной. Настоящий договор в равной мере нужен обеим сторонам. В тексте договора содержатся положения, которые стали частями законодательства и Украины, и Российской Федерации. Отказ от этих положений развяжет руки не только России, но и Украине. Серьезные политики в Украине и в РФ не допустят разрушения данного договора. Разжигание российской элитой враждебного отношения к Украине – путь в никуда», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

По мнению политика, «обе стороны не воспользуются своим правом выхода из Договора. Он будет автоматически продлен, и в дальнейшем будет служить основой наших взаимоотношений». «В российско-украинских взаимоотношениях нет ничего, чтобы требовало обновления или кардинального изменения. Договор 1997 года полностью отвечает развитию двусторонних взаимоотношений между Украиной и РФ», - считает Б.ТАРАСЮК.

«Я был первым председателем украинской делегации на переговорах с Россией относительно Черноморского флота, - отметил он. - Когда речь шла о сроках пребывания ЧФ на территории Украины, то эти сроки определялись временем, необходимым РФ для строительства базы на своей территории. Один из российских адмиралов сказал, что для этого, при условиях надлежащего финансирования - а в настоящее время деньги у РФ есть, - нужно от трех до пяти лет. Следовательно, российская сторона вместо определения каких-то новых сроков должна заниматься проектированием и строительством своей базы для того, чтобы постепенно к 2017 году ее флот туда перебазировался».

Председатель НРУ убежден, что «спекуляции вокруг Черноморского флота, Большого договора, Севастополя не имеют под собой никакого правового основания». «Нужно, чтобы возобладали политики ответственные, а не безответственные, которые ищут в России дешевой популярности за счет более язвительных высказываний по отношению к Украине. Кстати, такого вы не увидите в Украине», - констатировал Б.ТАРАСЮК.

Политик также выразил уверенность, что «Украина никогда не откажется от своей территории, и будет отстаивать ее при любом Президенте, Верховной Раде и Кабинете министров».

«История нашего государства демонстрирует – «пятая колонна», невзирая на ее активные действия, не имеет весомого влияния на принятие стратегических решений. Надежды России на «своего» на должности Президента Украины напрасны. Такого не будет. А потому нужно не заниматься нагнетанием напряжения, а серьезно и прагматично подходить к решению этих вопросов», - добавил Б.ТАРАСЮК.