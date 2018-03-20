Украинский интерес. Отголосок Мюнхена, безвизовые ужимки и ария турецкого гостя

Хотя Дмитрий Медведев дезавуировал свое сделанное в столице Баварии заявление о "холодной войне" между Западом и Россией, другие участники встречи отнеслись к нему достаточно серьезно. Как представляется, и слова Петра Порошенко о том, что на востоке Украины не гражданская война, а российская агрессия, также были услышаны. По крайней мере, украинский президент в очередной раз обсудил с Джо Байденом перспективы сотрудничества с МВФ, который продолжает возглавлять Кристин Лагард, и обострение ситуации на Донбассе, который Россия продолжает накачивать военной техникой, топливом и боеприпасами.

Заявление главы всех католиков, которому «неизвестно, кто начал войну на Донбассе» заставило задуматься об адекватности позиции Ватикана.

Сам Владимир Путин тем временем продолжает гнуть линию на отмену санкций Европейского Союза против России, используя ситуативных союзников. Если встреча Папы Римского Франциска и патриарха РПЦ Кирилла на Кубе больше задела украинских греко-католиков, то последующее заявление главы всех католиков, которому «неизвестно, кто начал войну на Донбассе» заставило задуматься об адекватности позиции Ватикана. Что касается Путина, то он во время переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил о бессмысленности увязывания вопроса отмены санкций с выполнением Россией Минских договоренностей, ведь Кремль подчеркивал неоднократно, что ничего выполнять не намерен.

Украина с формальной стороны завершила принятие законов, необходимых для получения безвизового режима с ЕС. Правда, участники коалиции «Европейская Украина» ухитрились искорежить нормативный акт об обязательном электронном декларировании доходов чиновниками настолько, что представитель Еврокомиссии в Киеве Ян Томбинский был вынужден вмешаться, подчеркнув, что украинская власть не заинтересована в борьбе с коррупцией. С другой стороны, принятие этих законов стало едва ли ни единственным светлым пятном в работе парламентской коалиции на минувшей неделе. Решивший полюбовно проблемы с Великобританией ЕС может благосклонно отнестись и к украинским безвизовым перспективам.

Турецкий премьер не забыл подвергнуть критике действия России, которые угрожают миру и стабильности.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу посетил Киев, и сделал ряд политических заявлений. Он не только назвал Украину стратегическим партнером своей страны, но и подчеркнул, что в Анкаре считают Крым украинским. Турецкий премьер не забыл подвергнуть критике действия России, которые угрожают миру и стабильности. Интересно, найдет ли стратегическое партнерство Украины и Турции отражение в создании зоны свободной торговли во время скорого визита Петра Порошенко в Анкару.

Пока же серьезные изменения произошли в жизни еще одного украинского соседа – Беларуси. ЕС значительно ослабил санкции в отношении режима Лукашенко и лично белорусского президента. Он определенно перестал быть «последним диктатором Европы», и Украине хорошо было бы воспользоваться неплохими отношениями с Минском для получения внешнеполитических дивидендов.

Евгений Магда