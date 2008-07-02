Регионалы «перешептываться по углам» с Яценюком отказываются

Фракция Партии регионов требует открытых для прессы переговоров относительно возобновления работы Верховной Рады Украины с участием всех фракций парламента.

Об этом сообщила народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция ПР) в интервью УНИАН.

«Партия регионов готова к консультациям, к переговорам, но это должны быть общие переговоры, общие консультации, прозрачные, открытые для прессы, а не какие-то там перешептывания по углам», – заявила А.ГЕРМАН, отвечая на вопрос, почему представители фракции не присутствовали на встрече председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с представителями фракций оппозиции.

Она призвала председателя ВР «отойти от непрозрачных кулуарных переговоров». «Лишь прозрачный процесс переговоров имеет шанс породить действительно нужный компромисс, при котором будут учтены интересы всех политических сил, входящих в парламент», – сказала А.ГЕРМАН.

Она также отметила, что формат встреч председателя ВР – отдельно с коалицией и отдельно с представителями оппозиции – является непонятным. «Коалиции сегодня нет, и это первое, с чего спикер должен бы начинать консультации», – считает депутат.

А.ГЕРМАН также подчеркнула, что А.ЯЦЕНЮК должен был бы «усвоить урок с тайным подписанием письма к НАТО». «От таких методов нужно отходить, если мы живем в демократической стране», – отметила она.