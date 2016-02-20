Еврокомиссия проанализирует принятые Радой "безвизовые законы"

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Майя Косьянчич в комментарии Deutsche Welle в пятницу, 19 февраля.

"Новопринятые законы нужно будет проанализировать в контексте отчета (Еврокомиссии от 18 декабря 2015 года - Ред.) и в контексте наших рекомендаций", - сказала Косьянчич.

Она также напомнила, что Еврокомиссия, согласно декабрьскому отчету, должна в первые месяцы 2016 года подать законодательное предложение Совету ЕС и Европарламенту относительно отмены визового режима для украинцев с биометрическими паспортами.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля, Верховная Рада Украины приняла три закона, необходимые для установления безвизового режима с Евросоюзом.

В частности были приняты изменения в закон о прокуратуре, изменения в законодательство относительно деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также закон о внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно процедуры ареста имущества и специальной конфискации.