Яценюк истолковал «сигнал» от Януковича

Отсутствие фракции Партии регионов на встрече с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ свидетельствует о нежелании искать компромиссы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Арсений ЯЦЕНЮК после встречи с представителями фракций блока Литвина и КПУ.

По словам председателя ВР, он не удивлен отсутствием представителей фракции Партии регионов на встрече. «Это сигнал того, что нет желания искать компромисс», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он выразил убеждение, что такая встреча обязательно состоится. Обращаясь к лидеру фракции Коммунистической партии Петру СИМОНЕНКО и представителю фракции блока Литвина, народному депутату Украины Юрию ЛИТВИНУ, он отметил, что от этих двух фракций зависит работа парламента на следующей пленарной неделе.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что он «специально исключил из рассмотрения любые вопросы, касающиеся выполнения коалиционного соглашения». Он также отметил, что в повестку дня будут включены вопросы, которые «необходимы государству», а не какой-то конкретной политической силе. По его словам, речь идет о необходимости принятия изменений в Государственный бюджет Украины на 2008 год, а также о Государственной программе социально-экономического развития на ближайшие годы.

Он прибавил, что также важным является рассмотрение вопроса о подготовке к Евро-2012.

А.ЯЦЕНЮК также допустил, что депутаты откажутся продолжить сессию ВР. «У меня есть сомнения, что будет решение о продолжении сессии парламента», – сказал он. По словам председателя ВР, когда речь идет о необходимости этого, то говорят «исключительно о политических моментах, а не экономических».

«Было бы для кое-кого намного интереснее, если бы ставился вопрос об увольнении премьер-министра Украины и назначении нового премьер-министра Украины», – прибавил А.ЯЦЕНЮК, отметив, что многим депутатам не интересно то, что на повестку дня выносятся «прагматические вопросы».

Обращаясь к представителям фракции КПУ и блока Литвина, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «речь не должна идти о том, что кто-то помогает коалиции или не помогает, а речь должна идти исключительно об украинском парламенте как единственном законодательном органе».

Он также прибавил, что необходимо сделать все для того, чтобы не позволить продолжать дискредитировать Верховную Раду Украины. По словам А.ЯЦЕНЮКА, фракции должны консолидироваться вокруг ключевых вопросов, необходимых государству. Кроме того, А.ЯЦЕНЮК сообщил, что изменения в Госбюджет и о программе социально-экономического развития планируется рассмотреть в следующий вторник. Также А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня во время встречи с Президентом Украины и премьер-министром он будет настаивать на незамедлительном внесении в парламент этих документов. Он пообещал, что в случае внесения они как можно быстрее будут розданы народным депутатам Украины.