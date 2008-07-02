В МВД угрожают Кернесу принудительным приводом на допрос

Милиция применит принудительный привод в отношении секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА в случае его уклонения от явки к следователю для дачи показаний по уголовному делу о наркоторговле в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении Министерства внутренних дел Украины, размещенном на официальном веб-сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что вчера, 1 июля 2008 года, работники милиции в присутствии свидетелей вручили Г.КЕРНЕСУ повестку о приглашении его на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ряду статей раздела ХІІІ Уголовного кодекса Украины «Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения». Данное уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, следователи которого и осуществляют досудебное следствие, и куда должен прибыть Г.КЕРНЕС на допрос.

«Именно следователь, а не свидетель или любое другое лицо, определяет, где необходимо проводить процессуальные действия, в том числе и допрос свидетеля. Ввиду того, что господин КЕРНЕС является одним из руководителей органа местного самоуправления, он должен с уважением относиться к законным требованиям представителей правоохранительных органов и способствовать расследованию уголовного дела», – отмечается в заявлении МВД.

Ведомство также напоминает, что это был “третий вызов господина КЕРНЕСА на допрос в качестве свидетеля”.

«В случае уклонения его от явки к следователю, в соответствии с действующим законодательством работники милиции могут применить в отношении него принудительный привод», - подчеркивается в заявлении МВД.

Как сообщал УНИАН, 1 июля группа работников харьковской милиции на протяжении нескольких часов находилась в помещении Харьковского горсовета возле кабинета Г.КЕРНЕСА с целью вручения ему повестки к следователю. По информации некоторых источников, работники правоохранительных органов пытались осуществить принудительный привод Г.КЕРНЕСА на допрос.

Сам Г.КЕРНЕС, который сегодня исполняет обязанности городского председателя Харькова, а также руководитель юридического департамента горсовета заявили о незаконности действий милиции.