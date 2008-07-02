Янукович поигнорировал Яценюка

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сомневается в продолжении работы парламента в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после встречи с представителями фракций Коммунистической партии Украины и Блока Литвина.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что представители фракции Партии регионов не явились на встречу. Он отметил, что именно депутаты от этой фракции неоднократно поднимали вопрос о продолжении сессии.

Согласно календарному плану ВР, последняя неделя работы депутатов во время второй сессии в пленарном режиме предусмотрена с 8 июля по 11 июля, а затем еще неделя депутаты будут работать в округах и сессия завершается.

В то же время А.ЯЦЕНЮК не исключил возможности внесения на рассмотрение парламента вопросов, которые могут спровоцировать противостояние в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 20 июня народный депутат, член фракции Партии регионов Елена ЛУКАШ зарегистрировала в парламенте проект постановления «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины VI созыва» (регистрационный №2683), которым предусматривается продлить работу второй сессии Верховной Рады в пленарном режиме и работу в комитетах и фракциях до 18 июля 2008 года.

Комментируя этот проект постановления, Е.ЛУКАШ, в частности, объяснила: “Учитывая то, что в Верховной Раде возникла кризисная ситуация, которая исключила возможность нормального рассмотрения и принятия законопроектов, имеющих первоочередное значение для украинского народа и экономики Украины, реальным средством до наверстывания утраченного является продление работы Верховной Рады с целью принятия важных для страны законопроектов”.