У Кличко киевлянам рисуют нерадостное будущее на ближайшие два года
Коваленко комментирует состав комиссий
Депутат Киевсовета, член фракции „Блок Виталия Кличко” Анатолий КОВАЛЕНКО заявляет, что, несмотря на заверения секретаря горсовета Олеся ДОВГОГО о приложении им „первоочередных усилий” для преодоления заполитизированности, в горсовет вернулись политические интриги и подковерные договоренности.
Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой А.КОВАЛЕНКО комментарии депутата относительно заседания сессии Киевсовета 1 июля.
Представитель Блока Кличко отмечает, что на этом заседании провластное большинство фактически “протащило” нужный состав Постоянных депутатских комиссий городского совета и Регламент Киевсовета VI созыва.
„Очередное заседание Киевского городского Совета VI созыва заставляет, к сожалению, констатировать его полностью отрицательный результат. Отрицательный для киевлян и для Киева: еще, по меньшей мере, два года нам придется жить в условиях диктатуры денег над интересами столичного общества, в условиях преобладания чьих-то собственных амбиций над попыткой выполнить предвыборные обещания, в условиях торговли должностями, землей, преференциями в обмен на лояльность к действующей городской власти и провластному депутатскому большинству”, - говорится в комментарии А.КОВАЛЕНКО.
По его словам, результаты сессии, которая состоялась 1 июля, показали, что «новая-старая киевская власть обстоятельно готовится к завершению масштабного земельно-бюджетно-имущественного перераспределения в свою пользу ресурсов города». По мнению депутата, об этом свидетельствует персональный состав утвержденных Постоянных комиссий Киевсовета.
«Представители властного большинства получили контроль над ключевыми комиссиями: земельной, градостроительной, бюджетной и экологической. Оппозиционные же фракции, де-факто, лишены общепринятых для цивилизованных стран контрольных функций, которые могут осуществляться путем надлежащего и достаточного для принятия решений представительства в тех постоянных комиссиях, которые определяют стратегические пути развития города», - подчеркнул А.КОВАЛЕНКО.
В то же время, он выразил убеждение, что главным контролером власти должны быть избиратели, которые не позволят Киевсовету уничтожать в угоду инвесторам-застройщикам зеленые насаждения города, «дерибанить» имущество столичной общины, использовать городской бюджет для собственного пиара и обогащения.
Справка УНИАН. А.КОВАЛЕНКО в Киевсовете предыдущего созыва представлял Блок Литвина и возглавлял Постоянную комиссию Киевсовета по вопросам экологической политики, которая была известна рядом своих критических заявлений и несогласия с действиями представителей промэрского большинства относительно зеленого хозяйства столицы. В нынешнем Киевсовете А.КОВАЛЕНКО утвержден членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма. Депутат прошел в городской совет на досрочных выборах в столице 25 мая по списку Блока Виталия Кличко. Фракция этого блока - единственная в Киевсовете, не получившая председательства ни в одной из постоянных комиссий горсовета. Фракция давно заявила о своей оппозиционности к действующей власти, и сразу после выборов сказала, что намерена контролировать действия провластной команды.