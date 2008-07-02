У Кличко киевлянам рисуют нерадостное будущее на ближайшие два года

Депутат Киевсовета, член фракции „Блок Виталия Кличко” Анатолий КОВАЛЕНКО заявляет, что, несмотря на заверения секретаря горсовета Олеся ДОВГОГО о приложении им „первоочередных усилий” для преодоления заполитизированности, в горсовет вернулись политические интриги и подковерные договоренности.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой А.КОВАЛЕНКО комментарии депутата относительно заседания сессии Киевсовета 1 июля.

Представитель Блока Кличко отмечает, что на этом заседании провластное большинство фактически “протащило” нужный состав Постоянных депутатских комиссий городского совета и Регламент Киевсовета VI созыва.

„Очередное заседание Киевского городского Совета VI созыва заставляет, к сожалению, констатировать его полностью отрицательный результат. Отрицательный для киевлян и для Киева: еще, по меньшей мере, два года нам придется жить в условиях диктатуры денег над интересами столичного общества, в условиях преобладания чьих-то собственных амбиций над попыткой выполнить предвыборные обещания, в условиях торговли должностями, землей, преференциями в обмен на лояльность к действующей городской власти и провластному депутатскому большинству”, - говорится в комментарии А.КОВАЛЕНКО.

По его словам, результаты сессии, которая состоялась 1 июля, показали, что «новая-старая киевская власть обстоятельно готовится к завершению масштабного земельно-бюджетно-имущественного перераспределения в свою пользу ресурсов города». По мнению депутата, об этом свидетельствует персональный состав утвержденных Постоянных комиссий Киевсовета.

«Представители властного большинства получили контроль над ключевыми комиссиями: земельной, градостроительной, бюджетной и экологической. Оппозиционные же фракции, де-факто, лишены общепринятых для цивилизованных стран контрольных функций, которые могут осуществляться путем надлежащего и достаточного для принятия решений представительства в тех постоянных комиссиях, которые определяют стратегические пути развития города», - подчеркнул А.КОВАЛЕНКО.

В то же время, он выразил убеждение, что главным контролером власти должны быть избиратели, которые не позволят Киевсовету уничтожать в угоду инвесторам-застройщикам зеленые насаждения города, «дерибанить» имущество столичной общины, использовать городской бюджет для собственного пиара и обогащения.

Справка УНИАН. А.КОВАЛЕНКО в Киевсовете предыдущего созыва представлял Блок Литвина и возглавлял Постоянную комиссию Киевсовета по вопросам экологической политики, которая была известна рядом своих критических заявлений и несогласия с действиями представителей промэрского большинства относительно зеленого хозяйства столицы. В нынешнем Киевсовете А.КОВАЛЕНКО утвержден членом постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма. Депутат прошел в городской совет на досрочных выборах в столице 25 мая по списку Блока Виталия Кличко. Фракция этого блока - единственная в Киевсовете, не получившая председательства ни в одной из постоянных комиссий горсовета. Фракция давно заявила о своей оппозиционности к действующей власти, и сразу после выборов сказала, что намерена контролировать действия провластной команды.