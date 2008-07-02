Тони Блэр приедет в Крым

Британский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах Энтони Чарльз Линтон (Тони) БЛЭР станет специальным гостем 5-го саммита международной сети «Ялтинская европейская стратегия» (Yalta European Strategy - YES).

Как сообщили УНИАН в Фонде Виктора Пинчука, который организует саммит, Т.БЛЭР прибудет в Украину для участия в саммите по приглашению основателя и члена правления YES - украинского бизнесмена и общественного деятеля Виктора ПИНЧУКА.

Планируется, что британский политик выступит с речью на пленарном заседании 12 июля вечером.

«Тони БЛЭР, который на протяжении десяти лет стоял во главе одного из ключевых государств «Большой семерки», - это человек с уникальным опытом и знаниями, глобальным подходом к проблемам современного мира, - подчеркнул В.ПИНЧУК. - Его участие в обсуждении глобальных вызовов, с которыми Украина сегодня сталкивается как часть современного мира, даст возможность украинским политикам и украинскому обществу посмотреть на ситуацию в стране с точки зрения ее международных перспектив. Критически оценить сильные и слабые стороны наших глобальных позиций и разрабатывать стратегии будущего».

Цель 5-го ежегодного саммита YES - обсуждение глобальных современных вызовов, их влияние на Украину и Европу. В центре внимания - новые угрозы и возможности, возникающие в связи с мировыми финансовым и продовольственным кризисами, проблемы новой политической конфигурации Евросоюза и судьба Лиссабонского договора, вопросы энергетической безопасности, стратегий для ЕС, Черноморского региона и Украины. Специальные сессии будут посвящены анализу политического развития Украины и ее интеграции в Евросоюз.

Среди участников 5-го саммита YES - Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ, управляющий директор Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН, Президент Польши в 1995-2005 годах, член Правления YES Александр КВАСНЕВСКИЙ, вице-президент Европейского Парламента Марек СИВЕЦ.

Всего в саммите примут участие более 160 политиков, общественных деятелей, бизнесменов и дипломатов из свыше 20 стран мира.

Планируется, что 5-й саммит международной сети «Ялтинская европейская стратегия» торжественно откроется 10 июля в Ялте. Пленарные заседания пройдут 11-12 июля в Ливадийском дворце в пгт. Ливадия (Ялта).

*** «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) - независимая международная организация, объединяющая известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов с целью реформирования Украины и содействия ее вступлению в ЕС.