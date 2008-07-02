Близ Одессы люди Витренко напали на участников акции „Украина за НАТО!”

В Одесской области милиция предотвратила столкновение между сторонниками и противниками вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник около 22.00 произошло столкновение между участниками акции „Украина за НАТО!”, которые 29 июня разбили палаточный городок возле поселка Черноморский Коминтерновского района, и активистами Партии прогрессивных социалистов Украины, прибывшими туда вчера.

По словам члена правления областной организации „Просвіта” Сергея ИВАШОВА, группа „витренковцев-антинатовцов”, которые тоже решили разбить палаточный городок рядом с Черноморским, неожиданно напала на одесских членов „Просвіти”, пытаясь порвать транспаранты и государственные флаги. Однако нападающие получили отпор со стороны участников акции „Украина за НАТО!”.

Остановил столкновение наряд милиции, дежуривший рядом с палаточными городками сторонников и противников вступления Украины в Североатлантический альянс. Участникам инцидента пришлось в письменной форме объяснять свои действия. Милиционеры, в свою очередь, подали рапорты о хулиганском инциденте.

Напомним, после проведения 29 июня на Соборной площади Одессы гражданской акции „Украина за НАТО!”, которую инициировали областная организация общества „Просвіта”, городская организация партии „Реформы и порядок” и областной координационный совет „Украина за евроатлантическую интеграцию”, около полсотни одесситов, преимущественно младшего и среднего поколений, разбили палаточный городок в поддержку НАТО возле поселка Черноморский, рядом с которым в июле запланировано проведение одной из операций международных учений „Си-Бриз-2008”.