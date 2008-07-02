Конфликт с участием зятя и дочери Тимошенко практически исчерпан

Конфликт зятя и дочери Юлии Тимошенко с бойцами ВВ, якобы имевший место у въезда на пляж Лонжерон в Одессе вечером 27 июня, практически исчерпан. Об этом "Сегодня" сообщили в военной прокуратуре Южного региона, куда поступили материалы служебного расследования, проведенного совместной комиссией МВД и Главка ВВ.

Как сообщил в интервью изданию замкомандующего ВВ Николай Мишакин, правовую оценку действиям прапорщика Дмитрия Осипенко и солдата Вадима Губского, якобы обидевших Шорна Карра и его жену Евгению, должен дать военный прокурор. Однако у командования войсками, судя по высказываниям генерала, претензий по итогам расследования к обоим военнослужащим нет: "Мы в них не разочаровались. Они действовали в рамках своих полномочий". Мишакин добавил, что ни он, ни Осипенко с Губским давления с чьей-либо стороны не испытывали.

Член комиссии от МВД (попросил не называть фамилию) подтвердил, что "инцидент в Одессе фактически исчерпан, и ни у одной из сторон этого инцидента друг к другу особых вопросов нет, и никто не хочет продолжения этой досадной истории". Мол, кто-то погорячился, кто-то вспылил в ответ, и разгорелся скандал. Теперь он сошел на нет и все довольны: "Ребята, давайте жить дружно".

Точки над "i" расставил Эдуард Плешко, старший помощник военного прокурора Южного региона: "С точки зрения закона ситуация такова, что от гражданина Шона Карра и Евгении не поступало официальных обращений о том, что они в этом конфликте считают себя потерпевшими. Но раз нет письменных обращений, и они не считают, что их права нарушены, то что, спрашивается, расследовать?"

Вместе с тем Плешко добавил, что проверка правомерности применения Осипенко и Губским спецсредств (баллончиков "Терен" и наручников) еще не закончена. По ее окончанию военная прокуратура известит о результатах. Командир части, где служат бойцы, в возбуждении уголовного дела против своих подчиненных отказал за отсутствием состава преступления.