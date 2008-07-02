Тимошенко и Яценюк придут к Ющенко
08:48, 02 июля 2008Политика
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В СП состоится совещание
Сегодня в 11.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Секретариате Президента состоится совещание по вопросам макроэкономической стабильности.
Как сообщает пресс-служба Президента, в совещании примут участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.
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