Тимошенко и Яценюк придут к Ющенко

Сегодня в 11.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Секретариате Президента состоится совещание по вопросам макроэкономической стабильности.

Как сообщает пресс-служба Президента, в совещании примут участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.