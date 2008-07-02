Минюст предлагает отменить Хозяйственный кодекс

Министерство юстиции предлагает отменить Хозяйственный кодекс Украины и урегулировать отношения в сфере ведения хозяйства на качественно новом уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий проект Закона Украины „Об основных принципах хозяйственной деятельности” выставлен на сайте Минюста (www.minjust.gov.ua) для предоставления замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, на сегодняшний день разные подходы Гражданского и Хозяйственных кодексов Украины к урегулированию одинаковых отношений, связанных с реализацией права собственности, деятельностью юридических лиц и определением обязательств, негативно влияют на субъектов хозяйствования. Принятие данного законопроекта является одним из шагов для признания утратившим действие Хозяйственного кодекса Украины.

Кроме того, с целью избежания пробелов в правовом регулировании хозяйственных отношений в результате потери действия Хозяйственным кодексом, законопроектом предлагается урегулировать основные принципы хозяйственной деятельности.

Предусматривается также установление единых правил поведения для всех юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в сфере хозяйственной деятельности, что будет способствовать стабильности хозяйственного правопорядка в Украине. На сегодня, по словам министра юстиции, распорошенность норм, регулирующих отношения в сфере ведения хозяйства, и их несовершенство приводит к разному их толкованию на практике, и чаще всего не в интересах субъектов хозяйственной деятельности, что негативно отражается на инвестиционном климате в Украине.

Замечания и предложения к проекту Закона Украины „Об основных принципах хозяйственной деятельности” будут приниматься на протяжении месяца со дня обнародования проекта по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10, Министерство юстиции Украины, Департамент гражданского законодательства и предпринимательства, или по адресу электронной почты: comerslaw@minjust.gov.ua.