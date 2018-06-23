Тимошенко в Москве устроили смотрины, но не просватали

На выходных премьер-министр Юлия Тимошенко с рабочим визитом посетила Российскую Федерацию. Итоги визита Тимошенко в Россию комментируют эксперты. Владимир Фесенко, политолог: КОМПЛИМЕНТЫ ПУТИНА – ЭТО ПОПЫТКА СЫГРАТЬ НА ПРОТИВОРЕЧИЯХ МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРЕМЬЕРОМ Думаю, результаты поездки Тимошенко в Москву достаточно позитивны. Газовый вопрос, который беспокоил Тимошенко и который использует в своих интересах Россия в отношениях с Украиной, не может быть разрешен уже сейчас, тем более на каких-то выгодных условиях для Украины.

Все понимают, что цена на газ будет расти, хоть бы кто был сейчас при власти: Тимошенко, Янукович или кто-то другой.

Главный вопрос – подготовка нового долгосрочного соглашения. В данном случае позитивными являются, как минимум, две новости. То, что хотя бы ориентировочно называются даты такого соглашения, – осень (октябрь или ноябрь).

Если удастся Тимошенко в эти сроки подписать газовое соглашение, то это будет достаточно серьезное ее достижение.

Другая проблема – на каких условиях. Судя по всему, Россия будет шантажировать украинскую сторону, используя газовый вопрос в решении других проблем: и относительно вступления Украины в НАТО, и относительно базирования российского ЧФ на территории Украины. Также есть еще один фактор, о котором вспомнил Путин, – позиция центрально-азиатских держав, насколько они будут поднимать цену на газ.

Нам следует обращать внимание не только на Россию, но и активно вести переговоры с Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном. Иначе мы проигрываем.

Относительно самой атмосферы переговоров. Судя хотя бы по внешним впечатлениям, Путину было приятно общаться с Тимошенко.

Кажется, Тимошенко использует фактор своего шарма в отношениях не только с европейскими, но и с российскими политиками. В частности с Путиным.

Судя даже по комплиментам, которые сделал Путин Тимошенко, отношения между двумя премьерами развиваются не конфликтно. Тимошенко, в отличие от российской стороны, вообще избегала конфликтных тем.

Второй важный момент – похоже, что Россия будет играть на противоречиях между украинскими государственными деятелями. И в данном случае я не исключаю, что такие комплименты в адрес Тимошенко – это попытка сыграть на противоречиях между Президентом и премьером. Возможно, в расчете на то, что кто-то из них пойдет на уступки.

Олесь Доний, народный депутат Украины (НС–НУ): ТИМОШЕНКО НЕ ОСМЕЛИЛАСЬ ГОВОРИТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ ЧЕТКОГО ГРАФИКА ВЫВЕДЕНИЯ ЧФ Говорить сейчас о каких-то достижениях Тимошенко в Москве преждевременно, потому что никаких реальных документов не подписано.

Можно говорить только о хорошей пиар-работе. И в этом контексте стоит отметить, что визит в Россию состоялся сразу после визита Тимошенко в Брюссель. То есть он уравновесил европейский вектор деятельности Юлии Тимошенко. Визит в Россию положительно повлиял на часть электората в южных и восточных регионах Украины, которые традиционно обращают внимание на Владимира Путина как на лидера России.

Относительно энергоносителей ситуация очень запутана. Во-первых – мы не услышали ни одной конкретной цифры роста цен на газ по годам. С другой стороны, как угроза со стороны России выглядела (информация – ред.) о повышении цены до четырехсот долларов. Потому что для многих европейских стран цены намного более низкие.

Беспокоит то, что Тимошенко не осмелилась говорить о необходимости четкого графика выведения Россией Черноморского флота с территории Украины. Это вопрос национальной безопасности Украины. И говорить сейчас, что проблемы не существует – неправильно.

Тимошенко сказала, что поднятие вопроса ЧФ чрезвычайно вредит украино-российским отношениям. В действительности именно пребывание российского ЧФ на территории Украины чрезвычайно вредит добрососедским отношениям. И если его затянуть до 2017 года, Россия физически просто не сможет вывести флот за один день. А позиция многих радикальных российских политиков – что, мол, этот вопрос нельзя затрагивать и что именно обсуждение его вредит нашим отношениям, – неприемлемая. Ведь если флот иностранного государства находится на территории другого государства, то запрет на обсуждение этого вопроса – прямое вмешательство в суверенитет страны.

Путин сказал, что ЧФ – это общее достояние двух стран. Возможно, когда-то ЧФ и был общим достоянием, но сейчас это флот Российского государства. Россия хочет как можно дольше оставить его на территории Украины и таким образом дестабилизировать ситуацию внутри страны, что, собственно, и делается...

Почему Путин раздавал Тимошенко столько комплиментов? Это очень серьезный вопрос! И ответа на него пока нет. Возможно, потому что Тимошенко забыла говорить о российском флоте на территории Украины.

Андрей Ермолаев, политолог: ТИМОШЕНКО УСТРОИЛИ СМОТРИНЫ, НО НЕ ПРОСВАТАЛИ

С точки зрения практического решения вопросов – это был сугубо рабочий визит, никаких инноваций в плане решений он не принес.

Все что касается будущих поставок газа, проговаривалось руководством Газпрома и правительством еще два-три месяца тому назад. Путин еще раз подтвердил, что возможен вариант перехода на европейские цены.

Госпожа Тимошенко выступила в сугубо формальных, риторических позициях. Например, в вопросе НАТО она сказала лишь половину того, о чем говорит в Украине. Она еще раз подтвердила необходимость проведение референдума. Но напомню, что в Украине Тимошенко всегда уточняла, что членство в НАТО и ПДЧ – это разные вещи, и она поддерживает участие Украины в ПДЧ. В России она это все несколько смешала.

Как по мне, важно было бы обнародовать месиджи относительно судьбы Договора о дружбе, который должен быть продлен или переделан и подписан. Но по каким-то неизвестным нам причинам этот вопрос отодвинули.

С российской стороны, по моему мнению, эта встреча имела характер смотрин. Госпожа Тимошенко рассматривается как политик контраверсионный в оранжевом лагере, который может стать серьезным конкурентом нынешнему Президенту Ющенко.

Ющенко, как и был, так и остается последовательным евроатлантистом. А это серьезный раздражитель для российской политики. Потому российская политэлита будет искать серьезную альтернативу действующему Президенту.

Тимошенко полностью может рассчитывать на поддержку России только при условии, если она будет действительно позиционироваться как альтернатива. Но определенность относительно того, какая из политических групп, кроме тех сил, которые постоянно ориентированы на сотрудничество с Россией, получит преференции Москвы, будет не раньше декабря-января. Потому что для России экономический 2009 год может быть чрезвычайно благоприятным, учитывая те вызовы и риски, которые будут возникать в украинской экономике. И, соответственно, уровень торгов будет более выгодным и благоприятным для России.

Почему лишь смотрины, но не сватовство? Потому что Тимошенко выглядит сильным политиком, который способен играть в собственные игры, но она, как по мне, не выглядит последовательным политиком. И определенная конъюнктурность сдерживает внешних партнеров в отношении ее.

Не секрет, что Тимошенко пыталась заручиться поддержкой и в среде элит Западной Европы. Потому она так активно прорабатывала Брюссель.

Юлия Тимошенко неоднократно выступала с идеей формирования единой европейской безопасности, но очень часто это ограничивалось, так сказать, сугубо внутренним потреблением... Для европейских элит Тимошенко интересный, но также пока еще непоследовательный политик.

Как по мне, и Россия, и ЕС будут определяться относительно украинских приоритетов, и украинских элитных расписаний в конце года.

Относительно комплиментов. Это лишь тенденция искать сенсации. В действительности, кроме политеса и дипломатической позиции, у Путина ничего не было. Ведь эти комплименты не сопровождались серьезными проектными предложениями.

Здесь, как и в других сферах нашей жизни критерий истины – практика. А практика пока еще достаточно банальная и бытовая: Путин не сдал ни кусочка геополитической российской земли. То есть при всех комплиментах Юлия Тимошенко не получила ни одной серьезной преференции.

Это был рабочий визит, который не принес каких-то радикальных новаций.

Опрашивала Оксана Климончук