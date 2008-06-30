Ющенко и Алиев открыли в Баку памятник Тарасу Шевченко

В Баку открыт памятник Тарасу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на торжественной церемонии открытия памятника, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал это жестом уважения к украинскому народу.

«Это то, что нас сближает», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Давая высокую оценку жизни и творчеству Кобзаря, Президент особо подчеркнул, что Шевченко силен тем, что принес в этот мир ценности, которые важны для каждой нации. «Я убежден, что в образе Шевченко мы имеем гения, который служит всему человечеству», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ назвал символичным то, что памятник Шевченко – борцу за свободу – стоит на улице Свободы. Он подчеркнул, что украинский и азербайджанский народы с уважением относятся друг к другу и открытие этого памятника является подтверждением тому.