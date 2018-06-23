Вехи недели: депутаты зафиксированы, премьер посетила Москву, Президент сажает калину

Украинские политики предельно утомлены друг другом и жаждут смены обстановки. Привычно не сбавляет обороты только Юлия Тимошенко, для которой остановка в движении означает превращение в мишень для критики. Предложил инновационное видение формирования коалиции Виктор Янукович. Конституционный Суд встрепенулся накануне очередной годовщины принятия Основного Закона.

Главным событием минувшей недели стало посещение Юлией Тимошенко Москвы. С тех пор, как в премьерском окружении засветился тщательно демонизируемый президентской командой Виктор Медведчук, от российских гастролей украинского премьера ожидают разнообразных подвохов. Двухчасовая беседа между Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко завершилась протокольным расшаркиванием и благожелательными комментариями. Уже вдогонку Юлия Владимировна заверила, что в ходе переговоров достигнута договоренность о постепенном переходе на европейскую цену газа для Украины и «шоковой терапии» с начала 2009 года не будет. Правда, кому как ни бывшей «газовой принцессе» знать, что устные договоренности в данном случае - не слишком весомый аргумент. Россия настолько встревожена сближением между Украиной и НАТО, что отказаться от использования «газового оружия» просто не в состоянии.

Сама же лидер БЮТ с середины июня начала персональную избирательную кампанию. Маршруты ее передвижения и заявления, сделанные за последние пару недель, убедительно свидетельствуют, что в штабе «сердечников» отказались от попыток оперативно переписать Конституцию, сделав ставку на проверенное оружие: личное обаяние и ораторские способности Юлии Владимировны. Спуск премьера в шахту и забота о шахтерских нуждах, целенаправленное очарование европейских политиков и доверительный диалог с Владимиром Путиным, безусловно, пригодятся во время будущей избирательной кампании.

Несостоявшиеся партнеры БЮТ по конституционному реформированию из Партии регионов собираются в начале июля представить на суд общественности собственный вариант Основного Закона. Этот факт, безусловно, порадует, Банковую: президентский секретариат как огня опасается альянса Тимошенко – Янукович. С другой стороны, «регионалы» собираются предложить придать русскому языку статус государственного и закрепить внеблоковый статус Украины, что, мягко говоря, расходится с представлениями Виктора Ющенко об основах государственной политики. На полном серьезе лидер Партии регионов заявил, что вокруг проекта новой Конституции возможно формирование новой парламентской коалиции.

Виктор Федорович, похоже, пытается не столько доказать свою значимость, сколько нарастить политический вес, став главным экзекутором действующего правительства. Янукович пылает праведным гневом, утверждая, что оснований для существования коалиции БЮТ и «НУНС» больше нет. Увлекшись словесной атакой на правительство, Большой Дон не замечает, что потенциальные союзники «регионалов» в деле публичной порки правительства не торопятся дать согласие превратиться в критическую массу, необходимую для увольнения премьера. Нельзя сказать, что в украинских парламентариях проснулось уважение к даме, просто они еще не знают, какая Тимошенко опаснее: уволенная с должности премьера и продолжающая исполнять обязанности главы правительства или сохранившая свой портфель. Возможно, именно поэтому встреча премьера с лидерами парламента прошла, как принято было говорить раньше, «в конструктивной обстановке». Ради будущего возобновления нормальной работы коалиции правительство даже утвердило изменения в бюджет-2008, но это вовсе не гарантирует бюджетного блицкрига в сессионном зале парламента. Оставшуюся до окончания весенней сессии неделю проще прожить в заблокированном парламенте, чем демонстрируя трудовые подвиги на ниве законотворчества.

Надо сказать, что перспектива расширения коалиции за счет фракции Блока Литвина всерьез напугала Арсения Яценюка. Молодой политик, под которым зашаталось спикерское кресло, справедливо заметил, что увеличение численности субъектов коалиции ни на йоту не упростит процедуру достижения консенсуса. Тревогу Арсения Петровича можно понять: без собственной партии и возможности влиять на процессы в стране он рискует быстро перестать быть интересным. Спикерское обещание провести отпуск на рабочем месте воспринято коллегами с пониманием, но остальные слуги народа определенно не собираются следовать примеру своего вождя.

Неожиданно активизировался Конституционный Суд. Буквально накануне очередной годовщины принятия Основного Закона судьи в бордовых мантиях фактически узаконили императивный мандат для парламентариев, порадовав сторонников закрытых списков и жесткой партийной дисциплины. Правда, по словам председателя КС Андрея Стрижака, выдать толкование о конституционности коалиции, в которой меньше 226 депутатов, его коллеги до каникул не успеют. Да и торопиться особенно некуда – каждый политический лидер считает численность коалиции так, как ему удобно. Юлия Тимошенко, например, уверена, что в коалицию входит 228 парламентариев и твердо стоит на своем.

Вызывает обеспокоенность пассивность Виктора. Создается впечатление, что президент изрядно устал от политических дрязг, и уже готов удалиться в отпуск, но политические «грехи» не пускают. Верный Виктор Балога от имени глава государства выдает ценные указания правительству, а Виктор Андреевич тем временем развлекается. То экскурсию для латвийского коллеги по столичным храмам проведет, то устроит незапланированную акцию по озеленению прилегающей к секретариату территории. Ющенко ведет себя как глава парламентской республики с мизерными полномочиями, и этот факт должен заставить нервничать его окружение, перспективы которого находятся в прямой зависимости от действий президента.

Евгений Магда