Вехи недели: депутаты зафиксированы, премьер посетила Москву, Президент сажает калину
Тимошенко в середине июня начала персональную избирательную кампанию. БЮТ в который раз предоставил премьеру отдуваться за всех...
Украинские политики предельно утомлены друг другом и жаждут смены обстановки. Привычно не сбавляет обороты только Юлия Тимошенко, для которой остановка в движении означает превращение в мишень для критики. Предложил инновационное видение формирования коалиции Виктор Янукович. Конституционный Суд встрепенулся накануне очередной годовщины принятия Основного Закона.
|Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин на совместной пресс-конференции, в Москве, 28 июня 2008 г.
Сама же лидер БЮТ с середины июня начала персональную избирательную кампанию. Маршруты ее передвижения и заявления, сделанные за последние пару недель, убедительно свидетельствуют, что в штабе «сердечников» отказались от попыток оперативно переписать Конституцию, сделав ставку на проверенное оружие: личное обаяние и ораторские способности Юлии Владимировны. Спуск премьера в шахту и забота о шахтерских нуждах, целенаправленное очарование европейских политиков и доверительный диалог с Владимиром Путиным, безусловно, пригодятся во время будущей избирательной кампании.
Несостоявшиеся партнеры БЮТ по конституционному реформированию из Партии регионов собираются в начале июля представить на суд общественности собственный вариант Основного Закона. Этот факт, безусловно, порадует, Банковую: президентский секретариат как огня опасается альянса Тимошенко – Янукович. С другой стороны, «регионалы» собираются предложить придать русскому языку статус государственного и закрепить внеблоковый статус Украины, что, мягко говоря, расходится с представлениями Виктора Ющенко об основах государственной политики. На полном серьезе лидер Партии регионов заявил, что вокруг проекта новой Конституции возможно формирование новой парламентской коалиции.
|Виктор Янукович открывает заседание оппозиционного правительства. Киев, 19 июня
Надо сказать, что перспектива расширения коалиции за счет фракции Блока Литвина всерьез напугала Арсения Яценюка. Молодой политик, под которым зашаталось спикерское кресло, справедливо заметил, что увеличение численности субъектов коалиции ни на йоту не упростит процедуру достижения консенсуса. Тревогу Арсения Петровича можно понять: без собственной партии и возможности влиять на процессы в стране он рискует быстро перестать быть интересным. Спикерское обещание провести отпуск на рабочем месте воспринято коллегами с пониманием, но остальные слуги народа определенно не собираются следовать примеру своего вождя.
Неожиданно активизировался Конституционный Суд. Буквально накануне очередной годовщины принятия Основного Закона судьи в бордовых мантиях фактически узаконили императивный мандат для парламентариев, порадовав сторонников закрытых списков и жесткой партийной дисциплины. Правда, по словам председателя КС Андрея Стрижака, выдать толкование о конституционности коалиции, в которой меньше 226 депутатов, его коллеги до каникул не успеют. Да и торопиться особенно некуда – каждый политический лидер считает численность коалиции так, как ему удобно. Юлия Тимошенко, например, уверена, что в коалицию входит 228 парламентариев и твердо стоит на своем.
|Виктор Ющенко сажает калину возле своего Секретариата. Киев, 27 июня
Евгений Магда