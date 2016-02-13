Порошенко: Санкции против РФ будут действовать до возвращения контроля над границей на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что санкции против России будут действовать до возвращения Украине контроля над госграницей и вывода всех иностранных вооруженных сил с украинской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе президентских дебатов во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Санкции ЕС против России - УНИАН) привязаны к ряду важных вещей: прежде всего – это возвращение контроля над украинско-российской границей. Через эту границу ежедневно заходили российские войска, российское вооружение заезжало в мою страну. Если контроль не будет возвращен Украине – так будут санкции», - подчеркнул Порошенко.

«Во-вторых – это отвод всех иностранных вооруженных сил с украинской территории. У нас есть доказательства, и это не только десятки российских паспортов, которые я в прошлом году здесь демонстрировал, это большое количество доказательств: фотографии со спутников, беспилотных летательных аппаратов, это рассказы свидетелей-украинцев, проживающих на территории, которая сейчас является оккупированной, и десятки российских солдат, которых мы задержали и показали этому миру как доказательство агрессии», - добавил Порошенко.