Кличко в Мюнхене пригласил международные структуры содействовать борьбе с коррупцией в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

Виталий Кличко также провел встречи с управляющим директором Международной организации по борьбе с коррупцией Кобусом где Швардтом и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

С Кобусом где Швардтом Виталий Кличко обсудил возможность помощи Международной организации по борьбе с коррупцией в организации стажировки украинских детективов НАБУ. А также подчеркнул необходимость тесного взаимодействия и помощи в выявлении активов и грязных коррупционных денег украинских чиновников.

«Мы рассчитываем на взаимодействие международных структур с правоохранительной системой Украины и совместные усилия в сфере выявления и возвращения в Украину средств, украденных в разные времена из бюджета нашего государства», – подчеркнул Виталий Кличко.

Во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана речь шла о перспективах увеличения инвестиций азербайджанского бизнеса в Украину и в Киев в частности.

Также Виталий Кличко предложил министру организовать и провести в Украине Киево-Бакинский бизнес-форум.

«Мы заинтересованы в практическом и более активном сотрудничестве. Чтобы азербайджанский бизнес, инвестиции приходили в Украину, а украинский – тоже успешно работал в Азербайджане», – отметил мэр Киева.

Эльмар Мамедъяров поддержал идею проведения бизнес-форума и стороны договорились готовить мероприятие, чтобы оно состоялось осенью в Киеве.