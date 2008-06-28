ВО «Свобода» переизбрала Тягнибока

XIX отчетно-избирательный съезд Всеукраинского объединения «Свобода», который состоялся в Киеве, единогласно переизбрал председателем ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Свобода», во время съезда также было избрано новое руководство партии, утверждены изменения и дополнения в Устав ВО «Свобода», принята новая редакция Программы партии. Также, был определен план деятельности «Свободы» до конца 2008 года.

Председатель ВО «Свобода» также выразил убеждение, что уже в ближайшее время депутатов разных уровней от партии будет значительно больше. «Уже после ближайших выборов во всех местных советах депутатов от ВО «Свобода» будет в десятки раз больше. Поэтому мы уделяем очень большое внимание работе нашего комитета по работе с депутатами», - сказал О.ТЯГНИБОК.

Кроме того, съезд принял политические заявления по поводу ликвидации автономии Крыма, прекращения проявлений сепаратизма на Закарпатье и реформы судоустройства.