Яценюк: необходимо вместе с президентом принять решение о будущем страны и правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Украине.

"Наш план (деятельности правительства - УНИАН), в первую очередь, базируется на политической стабильности и политических компромиссах... Мы считаем, что сейчас с президентом страны нам необходимо, наконец, четко принять решение о будущем страны, о структуре правительства и о плане действий, который предусматривает утверждение базовых принципов политики", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, правительство приняло программу деятельности Кабинета министров Украины, базовые цели и принципы публичной политики (плана действий Кабинета министров Украины на 2016 год).

«Это должен быть наш совместный план между правительством, парламентом и президентом, как реально проводить реформы в стране», - подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк на первом открытом для СМИ заседании правительства 11 февраля.

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Основа этого плана, подчеркнул глава правительства, это 379 очень конкретных, предметных решений, которые должно принять правительство вместе с парламентом и президентом: «Закон, акт, постановление, цель и следствие этого принятия – это основа нашего плана действий».

Вместе с тем Яценюк подчеркнул, что выполнение плана действий «возможно только тогда, когда мы как украинское правительство, парламент и президент четко озвучиваем принципы, на которых мы способны дальше продолжать реформы в стране».

На внеочередном заседании Кабинета министров Украины 4 февраля, напомнил он, правительство озвучило принципы, которые являются неотъемлемой частью программы деятельности правительства на следующий год: «Это базовые принципы, на которых правительство готово дальше продолжать свою работу и на которых правительство готово дальше проводить сложные, непопулярные, но правильные реформы».