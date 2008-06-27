Немыря: правительство настроено улучшать сотрудничество с Россией

Правительство Украины настроено на улучшение динамики украинско-российского экономического сотрудничества. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ сегодня на пресс-конференции.

“Мы настроены на то, чтобы развивать украинско-российское экономическое сотрудничество, хороший толчок которому был дан во время апрельского заседания Комитета экономического сотрудничества”, - цитирует вице-премьера его пресс-служба.

Г.НЕМЫРЯ напомнил, что 28 июня состоится рабочий визит премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Российскую Федерацию. В рамках этого визита состоится встреча с главой Правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ - как в узком кругу, так и в расширенном.

В частности, сообщил Г.НЕМЫРЯ, в рамках расширенного круга состоится встреча сопредседателей Комитета экономического сотрудничества Украины и России, во время которой планируется рассмотреть такие вопросы, как: мониторинг выполнения решений третьего заседания Комитета; сотрудничество и согласование отраслевых планов общих действий относительно реализации приоритетов двустороннего сотрудничества (торговля, ТЭК, газовые вопросы, промышленная политика, авиационная промышленность, космическая промышленность). Также планируется обсудить вопросы, связанные с подготовкой очередного заседания Комитета экономического сотрудничества, который планируется провести осенью этого года в Москве.

“Мы наблюдаем достаточно хорошую динамику украинско-российских отношений, которая отвечает приоритету, отмеченному в Программе действий правительства относительно налаживания взаимовыгодных экономических отношений между двумя государствами”, - подчеркнул вице-премьер-министр.