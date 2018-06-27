Перед встречами Тимошенко с россиянами Президент намеренно обостряет проблему ЧФ, чтобы осложнить переговоры по экономическим вопросам – эксперты

Алексей Гарань, политолог, научный директор Школы политической аналитики: ПРОБЛЕМА ЧФ ДЕЙСТВУЕТ НА РОССИЙСКУЮ ЭЛИТУ КАК КРАСНАЯ ТРЯПКА

Регулярное выдвижение президентской стороной требований по ЧФ в канун встреч Тимошенко с российскими премьерами (с Зубковым, Путиным в Минске и сейчас) может осложнить фон для переговоров двух премьеров. Нужно учитывать, что в дипломатии выход из сложных и болезненных проблем находят в переговорной тишине, а не в результате публичного обмена громкими заявлениями, которые могут ограничить шансы на достижение понимания. Российские официальные лица не раз отмечали, что не хотят выводить свой флот из Севастополя. Но, следуя Конституции Украины, сделать это придется. Нынешняя коалиция (в отличие от Партии регионов) не давала оснований сомневаться, что будет выполнять это конституционное положение. Поскольку же проблема ЧФ действует на российскую элиту как «красная тряпка», вопрос заключается в том, как именно обсуждать эту проблему с Россией в прагматичном ключе, так чтобы оно не было увязано Москвой с другими вопросами, болезненными для Киева, в первую очередь ценой на газ. Сейчас по своему статусу премьера переговоры с Путиным ведет Тимошенко и, по оценкам многих аналитиков, у нее лучшие шансы найти прагматичные решения с Путиным, чем Ющенко (уже в силу того эмоционального груза, который несли отношения двух президентов после событий 2004 года). Между тем, президентская сторона к этому относится ревниво.

Андрей Ермолаев, президент центра социальных исследований «София»: ПРЕЗИДЕНТ ПОКАЗЫВАЕТ МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО Прямой связи между вопросом Черономорского флота и поездкой госпожи Тимошенко в Москву нет. Обострение вопроса ЧФ в канун визита - это скорее воспитательные меры в адрес правительства. Президент показывает масштабы проблем, которыми должно заниматься правительство. Между поездкой Тимошенко и флотом есть другая закономерность. Не секрет, что Украина тяжело справляется с проблемой переподписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Причина в проблемах НАТО и других недоразумениях. А потому во внутренней политике важно, кто же будет нести ответственность за этот климат и кто будет отвечать, если подготовка будет сорвана? Понятно, что Президент будет пытаться сделать все, чтобы в случае неприятностей при подготовке к подписанию договора, ответственность легла на именно на правительство. Тимошенко и ее команду тогда можно будет обвинить в том, что она не справилась с задачей. Черноморский флот в этом плане - лишь один аспект. А правительство вынуждено отмалчиваться и считаться с главой государства.

Если Президент и хотел бы своими действиями навредить Тимошенко, то сделать это будет весьма непросто, поскольку за международную политику отвечает именно он, а не премьер. Все перекладывать на правительство, как это он пытается делать – это не верный ход

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: ЭТО НАМЕРЕННО СДЕЛАНО ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ. Как я понимаю, Юлия Тимошенко не собирается педалировать вопрос Черноморского флота. У нее есть более важные вопросы для обсуждения. Об этом она четко и откровенно заявила. Думаю, что в Москве создают сейчас определенное понимание того, кто же заинтересован в осложнении отношений и доведения их до жесткой фазы, а кто пытается решать неотложные проблемы между Россией и Украиной.

Тимошенко скорее будет позиционировать себя, как человек, который нацелен на решение проблем, а не обсуждение идеологических вопросов.

Действительно, тема, как она поставлена Президентом Украины и МИД, выглядит провокативной. Так не делается не только между стратегическими партнерами, но и просто добрыми соседями

Это должно обсуждаться не на публичном уровне, а между дипломатами. А уже потом стоит выходить на общественность. Это намеренно сделано для напряжения. Чтобы все знали, что у Украины есть проблемы с Россией, что ей нужна помощь НАТО.

Конечно, Тимошенко будет в Москве восприниматься, как часть украинского истеблишмента, а это, в свою очередь, будет означать определенную настороженность в решении вопросов, в том числе и экономического сотрудничества.

Александр Палий, эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины: В ОТНОШЕНИЯХ С МОСКВОЙ ИМЕННО ЖЕСТКАЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ДАЕТ ПОЗИТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Возможно, аргументом действий МИД и Минобороны была необходимость фиксации жесткой позиции Украины в этом вопросе. Как показывает опыт, в отношениях с Москвой чаще всего именно жесткая и последовательная позиция дает позитивный результат. В то же время, не исключено, что по этой инициативе МИД, предложенной в канун визита Юлии Тимошенко к Москве, стоит попытка Секретариата Президента еще раз показать Москве, кто руководит внешней политикой Украины, и осложнить финансово-экономический фон переговоров Тимошенко с Путиным и другими государственными чиновниками России. Очевидно, решение правительства перенести этот вопрос на время после визита главы правительства Украины к Владимиру Путину было рациональным. Его можно будет принять после визита, варьируя жесткость и акценты в зависимости от результатов переговоров в Москве.

Тарас Березовец, директор PR-группы Polittech: ИЗБЕГАТЬ РАЗДРАЖАЮЩИХ РОССИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ - В ИНТЕРЕСАХ УКРАИНЫ Между нынешней и предыдущими встречами Юлии Тимошенко с руководителями Российской Федерации есть одна общая черта. Она в том, что каждый раз в канун ее визита в Москву раздается очередное острое заявление в адрес России либо со стороны украинского МИД, либо из секретариата Президента. Думать, что это простое стечение обстоятельств, как минимум, наивно. Ведь, если вспомнить, вся последняя хронология встреч Тимошенко с российскими лидерами проходила по сходному сценарию. Для эскалации напряжения в отношениях выбирается один из болезненных для РФ моментов, как правило, вопрос пребывания ЧФ. Так было в конце апреля в канун визита в Киев Виктора Зубкова, в мае перед встречей Тимошенко с Путиным в Минске, то же касается будущей поездки премьера в Москву.

Это, однако, совершенно не означает, что Украине следует отказаться от стратегии поэтапного вывода российского Черноморского флота к маю 2017 года. Однако в интересах Украины избегать таких раздражающих Россию заявлений, которые каждый раз сопровождают встречи премьера с Путиным и другими российскими руководителями.