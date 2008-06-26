Суд реабилитировал Кабмин и Портнова

Сегодня на своем заседании Окружной административный суд Киева постановил, что правительство действовало в рамках закона и правомерно назначило руководителем Фонда государственного имущества Украины Андрея ПОРТНОВА, народного депутата, члена фракции БЮТ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Блок Юлии Тимошенко со ссылкой на народного депутата Владимира ПИЛИПЕНКО (фракция БЮТ).

«Это свидетельствует о том, что Андрей ПОРТНОВ правомерно исполнял свои обязанности и правомерно совершал действия по управлению Фондом государственного имущества», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Он также отметил, что сегодняшнее решение суда свидетельствует о том, что действия правоохранительных органов в отношении А.ПОРТНОВА были незаконными. «Все сотрудники органов прокуратуры, причастные к возбуждению незаконного уголовного дела в отношении ПОРТНОВА, обязательно понесут ответственность», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин освободил Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности А.ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представление по поводу конституционности распоряжений правительства о руководстве Фонда госимущества.

25 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

В тот же день В.ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИУ и о начале конкурса по продаже ОАО "Одесский припортовый завод".

19 мая назначенный правительством исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины А.ПОРТНОВ обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой подобрать другую кандидатуру от БЮТ на должность председателя ФГИУ.

По словам А.ПОРТНОВА, такая просьба была вызвана ситуацией с его назначением на должность исполняющего обязанности председателя фонда.

Генеральная прокуратура Украины 19 мая возбудила уголовное дело в отношении назначенного правительством исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины А.ПОРТНОВА.

Генпрокуратура проверила законность действий А.ПОРТНОВА и обнаружила признаки превышения им властных полномочий, которые дестабилизировали работу ФГИУ. В связи с этим Генпрокуратура возбудила в отношении А.ПОРТНОВА уголовное дело по факту покушения на незаконную приватизацию согласно ч.1 ст. 233 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Секретариата Президенту со ссылкой на информацию А.МЕДВЕДЬКО.