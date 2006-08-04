Кандидат на должность премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен в создании ответственного и профессионального правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, выступая с парламентской трибуны.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что верит, что в нашей стране есть много профессионалов. По его словам, фракции, которые делегируют своих представителей в коалиционное правительство, будут нести за них ответственность. «У меня нет сомнений, что это будут люди ответственные, профессиональные. И нам удастся создать единую команду», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.