Янукович уверен в создании ответственного и профессионального правительства
19:36, 04 августа 2006Политика
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Фракции будут нести ответственность за своих представителей
Кандидат на должность премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен в создании ответственного и профессионального правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня, выступая с парламентской трибуны.
В.ЯНУКОВИЧ сказал, что верит, что в нашей стране есть много профессионалов. По его словам, фракции, которые делегируют своих представителей в коалиционное правительство, будут нести за них ответственность. «У меня нет сомнений, что это будут люди ответственные, профессиональные. И нам удастся создать единую команду», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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