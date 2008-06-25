Гриценко считает, что Украине нужен внутренний рынок оружия

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что в Украине необходимо создать и развивать внутренний рынок вооружений.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе А.ГРИЦЕНКО, такое мнение он высказал сегодня во время комитетских слушаний о состоянии украинского оборонно-промышленного комплекса.

“В целом украинская экономика, по разным оценкам, зависит на 50-55% от международных рынков, а отечественный ОПК в этом измерении – почти на 90%. Это критически недопустимая зависимость”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, такая ситуация является свидетельством того, что в государстве до сих пор не создан внутренний рынок вооружений.

“Перспективы развития отечественного оборонно-промышленного комплекса, которые заложены, в первую очередь, благодаря усилиям руководителей предприятий, институтов, конструкторских бюро, - это перспективы, связанные с выполнением экспортных контрактов”, - сказал народный депутат.

В связи с этим он заметил, что в 2006-2007 годы, благодаря большим усилиям и концентрации средств, удалось начать создание этого внутреннего рынка, положить начало системообразующим проектам, рассчитанным на многие годы. “Но сегодня состояние финансирования этих проектов вызывает большую обеспокоенность и подвергает сомнению воссоздание внутреннего рынка вооружений”, - подытожил народный депутат.

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил, что “правительство не работает над совершенствованием законодательной базы, которая стимулировала бы развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества”.

Он сообщил, что в повестке дня Верховной Рады сейчас нет законопроектов, которые давали бы серьезный толчок развитию отечественного ОПК, – хотя правительство работает уже больше полгода.

В контексте этой проблемы народный депутат также отметил, что нужен безотлагательный пересмотр перечня тех государственных и казенных предприятий, которые относятся к сфере оборонно-промышленного комплекса.

“Это необходимо сделать с целью образования государственных вертикально-интегрированных компаний, приватизации этих предприятий с сохранением профиля деятельности или изменение статуса казенных на государственные, чтобы можно было привлекать внебюджетные ресурсы», - пояснил свою позицию А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, без заказов эти предприятия фактически находятся в бесперспективном состоянии, и поэтому существует необходимость в учреждении крупных, многомиллиардных и многолетних проектов.