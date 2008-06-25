Врач: организм Ющенко приспособился к яду – это медицинское открытие

Украинский президент, который уже столкнулся со сложной политической ситуацией, надеялся по крайней мере покончить с плохими слухами, которые ставят под сомнение научный факт отравления диоксином, которое в 2004 году могло быть для него фатальным. Виктор Ющенко, который снова испытал нападки внутри страны по этому поводу, решил ввести в борьбу профессора Жана-Илера Сора, который лечит его последние три года, пишет французская Le Monde (перевод материала опубликован на Официальном сайте Президента Украины).

Доктор Сора называет отравление Ющенко “довольно необычным клиническим случаем”, но главное, по его мнению «расставить все на свои места, в то время, как в Украине началась политическая кампания». Издание допускает, что последние обвинения призваны, возможно, ослабить позиции Президента, который после своей многообещающей победы во время «оранжевой революции» 2004-2005 гг.., быстро соскальзывает в недра непопулярности. Но вне этих попыток сыграть на ситуации, эти слухи напоминают Президенту кошмар физических страданий.

“Президент уже перенес двадцать пять пятичасовых операций для обезвреживания диоксина, удаления фурункулов, которые покрывали его тело. «Он продемонстрировал невероятную стойкость”, - заявил Сора.

“Следовательно, огромная доза диоксина, введенная без его ведома в его организм с едой или с напитком, вызвала эффект «разрушительного воздействия на весь организм в следующие несколько часов». Была повреждена печень, желудок, поджелудочная железа, а в дальнейшем и кожа. «Никто такого никогда не видел, и диоксин был обнаружен достаточно поздно, поскольку такой тип яда не сразу приходит на ум», - объясняет профессор. «Я очень боялся за его жизнь», повторяет он. «Впоследствии, организм постепенно приспособился к яду и ему даже удалось его обезвредить. Медицинское открытие!» Благодаря лечению, 90% диоксина было выведено из организма. «Он вылечился», - отмечает профессор Сора. Отныне пациент Ющенко стал объектом публикаций в научных изданиях. Но все еще остается объектом грязных нападений на украинской политической сцене.

Французский врач категорически отметает версию о том, что Ющенко перенес обычное пищевое отравление, как утверждал нардеп от НУ-НС Давид Жвания. Украинский Президент, по словам Жана-Илера Сора, стал жертвой преднамеренной «попытки уничтожения» во время ужина с руководством Службы безопасности Украины 5 сентября 2004 года.

Следствие уже прошло через руки трех генеральных прокуроров, однако результатов до сих пор нет, напоминает Le Monde.