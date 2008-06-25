Бессмертный увидел, что по средам у Тимошенко - обострение болезни

Каждую среду на заседаниях правительства украинцы становятся свидетелями «очередного обострения болезни» – попытки Кабинета Министров переложить ответственность за собственные ошибочные решения на плечи местной власти.

Такое мнение, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, высказал заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, отметив, что сегодня мы видим фактически еще одну попытку правительства «расправиться с очередной когортой председателей областных государственных администраций».

«По нашему мнению, в момент обострения коалиционного кризиса нужно направить главные усилия на то, чтобы эта политическая болезнь не перекинулась на регионы, чтобы эта «бацилла» политического кризиса не поразила работу ОГА, местного самоуправления», – отметил заместитель главы Секретариата.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ в очередной раз заявил о недопустимости расшатывания баланса между центральной и местной властью. При этом он подчеркнул, что за последние недели председателям ОГА ценой колоссальных усилий удалось стабилизировать экономическую ситуацию в регионах, нейтрализовать политические риски. Регионы борются за право находиться вне политических игрищ, их задача – обеспечить благосостояние людей и эффективное развитие доверенных им регионов, отметил он.

По мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, «проблема работы, контроля и оценки деятельности председателей госадминистраций – областных и районных – лежит сегодня в плоскости совершенствования законодательства, подзаконных актов, которые регламентировали бы их деятельность, обеспечивали их четкое сотрудничество». По его словам, речь идет о ясных и действенных механизмах взаимодействия между местными и центральными органами власти, в частности Кабинетом Министров.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ выразил убеждение, что переводить проблемы на головы руководителей ОГА означает «еще раз стимулировать трудности в работе местных органов власти».

Заместитель главы Секретариата также выразил надежду, что правительство направит, по крайней мере, часть своей энергии на реанимацию парламентской коалиции, которая должна внести соответствующие изменения в законодательство. “Без таких шагов региональная власть, а вместе с ней миллионы украинцев, будут страдать от несовершенного законодательства, не согласованных на местах правительственных решений и политических авантюр”, - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.