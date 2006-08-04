Парламент избрал Стецюка судьей Конституционного Суда

Парламент избрал Петра СТЕЦЮКА судьей Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, один из членов счетной комиссии Александр АБДУЛЛИН сообщил журналистам, за кандидатуру П.СТЕЦЮКА проголосовали свыше 250 депутатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты избрали четырех из пяти судей Конституционного Суда по квоте парламента. Более 226 голосов набрали кандидатуры Марии МАРКУШ, Анатолия ГОЛОВИНА, Михаила КОЛОСА и Вячеслава ОВЧАРЕНКО.

В то же время кандидатура старшего научного сотрудника Львовского национального университета имени Франко П.СТЕЦЮКА, которую выдвигала «Наша Украина» на должность судьи КС, не набрала необходимого количества голосов.

После этого «Наша Украина» обвинила партнеров по коалиции в нарушении договоренностей и кандидатура П.СТЕЦЮКА повторно была предложена депутатам.