БЮТ внесет в парламент проект новой Конституции...

Блок Юлии Тимошенко рано или поздно внесет на рассмотрение парламента проект новой Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат от БЮТ Владимир КАПЛИЕНКО.

Описывая нынешнюю политическую ситуацию в Украине, В. КАПЛИЕНКО сказал: "Если будут изменения в переформатировании коалиции в парламенте, Конституцию не внесут. Если же такого переформатирования не будет – рано или поздно это случится".

Он подчеркнул: "Мы внесем Конституцию в случае, если не будет переформатирован парламент сейчас, внесем рано или поздно, а когда, ответить не могу".

В.КАПЛИЕНКО отметил, что действующая Конституция Украины сегодня "как закон прямого действия, является камнем преткновения".

"Существующая Конституция устраивает сегодня те силы, которые находятся в меньшинстве. Устраивает потому, что в этом случае она напоминает реку, в которой много ила и дна не видно, вода не прозрачна", - аргументировал депутат. По его мнению, благодаря этой Конституции сегодня можно решать вопросы по разработке, захвату земельных участков, перераспределению энергоресурсов, "можно бесплатно отбирать те или иные заводы, можно не реагировать на рейдерский захват предприятий, что удобно".

По словам В.КАПЛИЕНКО, БЮТ хочет "качественных изменений" в стране. "И первой преградой, к сожалению, является действующая Конституция, в которой заложены принципиальные противоречия между тремя ветвями власти – это Президент, правительство и парламент", - объяснил депутат. "Конституция была написана под конкретную политическую элиту, к сожалению, сегодня вошла в конфликт. Сегодня появились люди, которые хотят что-то менять", - заключил В.КАПЛИЕНКО.