Ющенко подписал закон, запрещающий КС отменять политреформу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый сегодня Верховной Радой Закон “О внесении изменения в раздел IV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Верховная Рада Украины подпункт 1 пункта 3 раздела IV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» после слов «законы Украины» дополнила словами «кроме законов Украины о внесении изменений в Конституцию Украины, которые вступили в силу».

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа, парламент принял Закон “О внесении изменения в раздел IV Заключительные и переходные положения Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”.

За этот закон проголосовало 274 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Автор закона - лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО отметил, что этим законом отменяется право КС проводить ревизию внесенных изменений в Конституцию Украины. По его словам, речь идет об изменениях в Конституцию, внесенных в декабре 2004 года.

В свою очередь, председатель Комитета по вопросам правовой политики Евгений КУШНАРЁВ сообщил, что в пятницу комитет рассмотрел этот документ и принял решение рекомендовать парламенту его принять.