Луценко будет инициировать возвращение к обсуждению кандидатур в правительство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

"После того, что я услышал от общественности по поводу выдвинутых кандидатур, я как председатель фракции буду инициировать возвращение к этому вопросу, чтобы снять наиболее неприемлемые для общества фамилии", - сказал Луценко.

Он также выразил мнение, что возвращение к этому вопросу произойдет еще до отчета правительства.

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"Фракция обсудит еще раз, кого именно мы бы хотели видеть министрами. Я надеюсь, что фракция примет более взвешенное решение", - сказал Луценко и добавил, что накануне голосование фракций по данному вопросу было "несерьезное: больше так, чтобы понравиться соседу, и чтобы не испортить отношения с коллегой, это неправильный подход, учитывая задачи, которые ставит перед собой следующее правительство".

Парламентарий также сказал, что речь идет о пересмотре всех кандидатур.

Луценко также отметил, что это был "первый круг обсуждения", и никакого официального решения о выдвижении кандидатов в министры БПП еще не принимал.

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Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что предложенные фракцией кандидатуры в состав правительства выноситься на обсуждение с коллегами по коалиции.

При этом Гончаренко напомнил, что его кандидатуру предлагают на должность министра здравоохранения, на должность министра экологии - Глеба Загория, первого вице-премьера - Виталия Ковальчука, вице-премьера по евроинтеграции - Ольгу Белькову, министра образования - Александра Спиваковского и на должность главы Министерства культуры Евгения Нищука.