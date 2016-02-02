The New York Times: США укрепляют восток Европы, чтобы сдерживать Путина

Президент Обама планирует существенно увеличить развертывание тяжелых вооружений, бронетехники и другого оборудования в странах НАТО в Центральной и Восточной Европе. По словам его администрации, это шаг направлен на сдерживание России от дальнейшей агрессии в регионе.

Об этом пишут Марк Лендлер и Хелен Купер в статье "США укрепляют восток Европы, чтобы сдерживать Путина", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Белый дом планирует оплатить дополнительное вооружение и технику согласно бюджетному запросу Европы на более чем $ 3,4 млрд на военные расходы в 2017 году, сказали в понедельник несколько чиновников. Это превышает текущий бюджет ($789 млн) более, чем в 4 раза. Оружие и оснащение будут использоваться силами США и НАТО, гарантируя, что альянс сможет постоянно содержать в регионе боевую вооруженную бригаду.

Хотя военная активность России в восточной Украине снизилась в последние месяцы, Москва продолжает сохранять там свое присутствие, сотрудничая с пророссийскими местными силами.

Хотя военная активность России в восточной Украине снизилась в последние месяцы, Москва продолжает сохранять там свое присутствие, сотрудничая с пророссийскими местными силами. Представители администрации заявили, что дополнительные силы НАТО должны отправить сигнал президенту Владимиру Путину о том, что Запад по-прежнему сомневается в его мотивах в регионе.

"Это не ответ на то, что произошло в прошлый вторник", - сказал высокопоставленный чиновник администрации. "Это долгосрочная реакция на изменившиеся условия безопасности в Европе. Это отражает новую ситуацию, в которой Россия стала более сложным игроком".

Неясно, как Россия отреагирует на усиление военного присутствия вдоль восточной границы НАТО. С момента подписания соглашения о прекращении огня в прошлом году, правительство Путина пыталось ослабить напряженность с Западом. Чиновники заявили, что правительство России стремилось к тому, чтобы Соединенные Штаты и Европа отменили экономические санкции, что не предполагало эскалации напряженности посредством новых военных обязательств.

Но аналитики были удивлены масштабом увеличения военного финансирования для Европы, которое является частью общего бюджетного запроса на сумму $ 580 млрд. По сообщениям министерства обороны, Обама также попросит у Конгресса увеличения на 35 процентов - $ 7 млрд – для борьбы с боевиками "Исламского государства".

Некоторые аналитики считают, что увеличение финансирования и развертывания, несомненно, напугает Россию. По словам чиновников Пентагона, оборудование и дополнительные силы могут быть развернуты в Венгрии, Румынии и странах Балтии.

"Это действительно важное решение, и русские будут в бешенстве", - сказала Эвелин Фаркас, которая до октября была высокопоставленным чиновником по вопросам России и Украины в Пентагоне. "Это огромный шаг в направлении сдерживания России, укрепления нашего альянса и партнерства с такими странами как Украина, Молдова и Грузия".

Финансирование для Европы значительно увеличивается, и администрация предлагает, чтобы деньги поступали с отдельного счета военного финансирования, который предназначен для оплаты операций в конфликтах в Ираке и Сирии, а также для продолжающегося американского военного присутствия в Афганистане. Значит, это разовая выплата, а не обязательство постоянного финансирования, сообщили чиновники.

"Таким способом можно обойти ограничения бюджета", наложенные на Пентагон, сказал Тодд Харрисон, директор анализа оборонного бюджета в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Но г-н Харрисон добавил, что, возможно, одним лишь принятием бюджета не удастся успокоить капризных союзников в Восточной Европе, потому что будущее военных расходов в Европе будет решать уже следующая администрация.

"Если вы хотите поддержать наших союзников в Европе", - сказал он, - "вы должны показать, что у вас есть план на будущее".

Представители администрации заявили, что новые инвестиции направлены не только на сдерживание России. Оружие и оборудование может быть развернуто также вдоль южной границы НАТО, где оно может помочь в борьбе против "Исламского государства" или в ситуации с притоком мигрантов из Сирии.

Оружие и оборудование может быть развернуто также вдоль южной границы НАТО, где оно может помочь в борьбе против "Исламского государства" или в ситуации с притоком мигрантов из Сирии.

"Первоначально, мы были сосредоточены на заверениях", - сказал один из высокопоставленных чиновников, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить внутреннее военное планирование. "Но тем временем, мы сделали шаг назад и задумались, как справиться с изменившейся обстановкой более программным и последовательным образом".

Вне всяких сомнений, главная цель финансирования – Россия. Представители администрации заявили, что спустя два года после аннексии Крыма – которую не признают ни США, ни их европейские союзники – было необходимо отправить Москве сообщение, что НАТО сделает все, что нужно, чтобы поддержать государства Восточной Европы, которые обеспокоены тем, что могут стать следующими жертвами.

Россия вложила значительные средства в свою армию, превращая неповоротливые советские войска в легкую, более гибкую силу, способную проводить быстрые интервенции. Путин хочет использовать военных для расширения сферы влияния России за пределами ее границ, и поэтому нам необходимы более мощные силы для сдерживания, сообщили чиновники.

"Предоставляя Европе этот бюджет, мы выполняем данные НАТО обещания о коллективной обороне альянса", - сказал высокопоставленный чиновник обороны в понедельник. "Но это также демонстрирует нашу приверженность и решимость в отношении отдельных стран, в которых мы будем проводить постоянную ротацию сил, чтобы показать наше намерение участвовать в их, нашей и коллективной обороне".

Он говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен говорить о бюджете публично.

Чиновник сказал, что Пентагон хочет сменяемого присутствия войск в Восточной Европе. Это означает, что в регионе всегда будет эквивалент бригады. В соответствии с соглашением 1997 года, известным как Основополагающий акт Россия-НАТО, обе стороны обязались не размещать большое количество войск вдоль своих границ.

Представители администрации уверены, что новое развертывание не будет рассматриваться как нарушение этого соглашения. В любом случае, Польша и страны Балтии утверждают, что вторжение России в Украине было явным нарушением акта, и НАТО больше не должно его соблюдать.

Генерал Джозеф Данфорд младший, глава Объединенного комитета начальников штабов, две недели назад был в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО, где восточноевропейские страны снова выразили обеспокоенность по поводу России. В частности, представители стран Балтии – Эстония, Латвия и Литва – просили увеличения американской военной поддержки, сообщили чиновники.

В частности, представители стран Балтии – Эстония, Латвия и Литва – просили увеличения американской военной поддержки, сообщили чиновники.

"Это способ сообщить им, что мы видим, на что они способны, и что готово сделать их политическое руководство", - сказал другой высокопоставленный чиновник администрации, говоря о России.