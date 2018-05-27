Киевщина остается вотчиной БЮТ

Но председатель областного совета Владимир Майбоженко уверен в сотрудничестве с другими политическими силами Еще несколько дней назад на собрании депутатов Киевской области всех уровней было принято довольно категоричное обращение к Президенту Украины не соглашаться на вхождение «Нашей Украины” в антикризисную парламентскую коалицию. Но события пошло по другому сценарию. И если сейчас в парламенте БЮТ перешел в жесткую оппозицию, то в Киевском областном совете, фракция БЮТ составляет основу большинства. Как будут развиваться события на Киевщине при таких “раскладах” – беседа с лидером фракции БЮТ в облсовете и одновременно председателем совета Владимиром Майбоженко.

Вас не тревожит такой политический диссонанс между разными этажами представительской власти в Украине?

Нет, не тревожит, ведь для европейской традиции развития демократии такая ситуация вполне нормальна, для нас – пока еще новшество.

В областном совете образовалась довольно сильная коалиция в составе фракций БЮТ, СПУ, “Наша Украина”. Мы имеем 92 мандата из 120. Отмечу, что своей подписи под соглашением о создании коалиции в областном совете никто не отзывал.

Таким образом, наша коалиция не в оппозиции, мы остаемся у власти, в большинстве, и имеем возможность работать спокойно и взвешенно. Противостояния “большинство-меньшинство” у нас не будет. В областном совете нам ничего не мешает сообща решать все вопросы социально-экономического развития Киевщины, местного самоуправления.

А вот в общеполитическом смысле мы остаемся на тех же позициях, которые были изложены в обращении депутатов областной ради всех уровней к Президенту Украины.

То есть, считаем, что подписание Универсала, создание широкой коалиции не прибавит стабильности в государстве, большей управляемости во властной вертикали – слишком уж разнополярные интересы и приоритеты представлены в ней.

Думаю, что подписание Универсала поставило крест на таком общеполитическом государственном проекте как партия „Наша Украина”, определенная их часть перейдет в Партию регионов.

Возможна ли, на ваш взгляд, теперь какая-то активизация действий фракции Партии регионов в областном совете?

Возможна, насколько мне известно. Там существуют планы перепланировки под себя существующего большинства, но вряд ли такие планы осуществимы..

Есть информация о том, что не все спокойно у ваших соратников - фракции социалистов, которые, говорят, исключили из партии Константина Бондарева - первого зампреда облсовета и намерены поднять вопрос про его отзыв с этой должности. У меня уже есть соответствующее обращение депутатов облсовета с просьбой поставить этот вопрос на повестку дня следующей сессии. Подписали его фракции СПУ, УНП, Партии регионов, Нашей Украины. Свою позицию они мотивируют тем, что К.Бондарев резко отозвался на решение лидера партии А.Мороза о вхождении в антикризисную коалиции с Партией регионов. Еще приводится аргумент и о том, что поскольку К.Бондарев исключен из СПУ, то должность, которую он занимает по квоте СПУ, должна перейти к другому депутату от этой партии.

В сентябре на сессии облсовета этот вопрос появится в повестке дня, хотя, конечно, мы проведем предварительные консультации и решим его, думаю, без лишних проблем.

Период затяжного переформатирования большинства в Верховной Раде как-то отразился на деятельности областного совета?

К сожалению, да, нам пришлось немало времени отвлекаться на политические события. Мы созывали внеочередную сессию, принимали обращение к „Нашей Украине”, когда речь шла о формировании демократической коалиции. Тогда нам пришлось выдержать демарш фракции „Нашей Украины” в областном совете, которая даже покинула сессионный зал, но в итоге коалицию мы удержали. Теперь такие же вопросы возникли и с социалистами. Думаю, в сентябре нам придется опять пройти через определенные политические дебаты.

Так или иначе, прошли первые 100 дней вашего пребывания в должности председателя облсовета. На чем было сосредоточено Ваше первоочередное внимание как руководителя совета в этот период?

Прежде всего - становление в области более четкой и прозрачной земельной политики. Главное – добиться, чтобы стал невозможен теневой отвод земельных участков местными советами. Это должно интересовать не только жителей Киевщины, но и привлекать иностранных инвесторов. Подавляющее большинство инвесторов сегодня еще выражают недовольство сложностью самой процедуры получения земельных участков для организации собственного производства, получения разрешений и лицензий.

Совет направил несколько запросов в прокуратуру о правомерности выделения тех или иных земельных участков, будем и в дальнейшем держать под контролем эту сферу, тем более, что у нас полное понимание с главой областной госадминистрации Верой Ульянченко. Мы пришли к согласию, что будем принимать общие решения по важным вопросам выделения земле.

Пытаемся ввести в своей работе более действенный механизм взаимодействия и сотрудничества депутатов областного и местных советов. Таким первым нашим шагом стали встречи руководства областного совета с депутатами Броварского и Боярского городских советов, которые уже состоялись в эти первые сто дней нашей работы. Как выяснилось, проблемы, которые предстоит решать местным советам области, их председателям - практически одни и те же в разных районах области. Подобные совещания мы будем проводить и с депутатами других районов и городов Киевщины. Среди первоочередных вопросов, которые поднимались на этих встречах: недостаточное финансирование учреждений образования, культуры, медицины, ремонт жилого фонда, задержки с выдачей пенсий, потребность в увеличении местных бюджетов и т. п. Нами образована рабочая группа, которая будет обобщать выраженные участниками совещаний предложения и следить за решением местных проблем. Мы отрабатываем и более четкий механизм реагирования на обращения областного совета в Кабинет Министров, другие властные органы, чтобы решать неотложные проблемы всех городов и районов Киевской области.

В частности, работаем над тем, чтобы придать Боярке статус города областного значения, чтобы она стала административным центром Киево-Святошинского района. Это помогло бы снять много проблем жизнедеятельности района и города, деления бюджетных средств. Ведь сейчас этот город, который за последние годы пережил борьбу серии претендентов на должность мэра, находится, к сожалению, в ужасном состоянии, проблем накопилось более, чем достаточно. Одна лишь задолженность города перед водоканалом составляет 1,5 миллионов гривен. А это ведь рядом с Киевом, курортная зона.

А взять хотя бы Фастов. В этом городе перед распадом Союза строились колоссальные производственные площади, а теперь они оказались никому не нужны. Нужно искать инвесторов и не только зарубежных, но и внутренних - именно они смогут справиться с этими долгостроями. В ближайшее время планируем провести в Фастове совещание с привлечением многих областных и районных служб, депутатов областного совета. Думаю, до конца года у нас уже будут позитивные сдвиги.

Сейчас активно работает рабочая группа по наработке «Программы социально-экономического развития Киевщины на 2007 год и перспективу – до 2012 года», которая должна быть утвержденная на сессии областного совета.

Известно, что областной совет и областная госадминистрация заключили соглашение о сотрудничестве. Это первый в Украине пример добрых намерений между двумя ветвями власти на одной территории, но каким будет это сотрудничество в дальнейшем, если материализуется законопроект №32-07 о передаче полномочий от администраций советам, органам местного самоуправления? Будем действовать по закону. Если Верховная Рада примет соответствующие поправки к Конституции, почти все вопросы социально-экономического развития территорий будут решать местные советы, создав свои исполнительные органы. А за государственными администрациями остаются контрольные функции. Считаю, в этом законопроекте разграничение полномочий прописано достаточно четко, и у нас на местах не будет никаких споров по этому поводу.

Мы должны осознавать, что власть в столичной области - это единый комплекс, это команда, которая должна быть нацелена на сотрудничество. Подписание в июле соглашения между облсоветом и облгосадминистрацией стало результатом нашего конструктивного и серьезного диалога.

Мы стремимся вместе принимать именно такие решения, которые сегодня нужны для последующего развития территориальных общин Киевской области. Берем на себя и общую или, как принято говорить, коллегиальную ответственность за свои действия.

А люди потом скажут, в какой мере нам удалось выполнить задуманное.

Беседу вел Павел Творковский