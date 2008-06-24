ЧФ должен покинуть Украину 29.05.2017 - "это не подлежит дискуссии"

В 2017 году Черноморский флот РФ должен быть выведен с территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, комментируя вчерашнее заявление заместителя министра иностранных дел России Григория КАРАСИНА о том, что РФ может согласиться на повышение платы за базирование Черноморского флота РФ в Украине после 2017 года.

По словам В.КИРИЛИЧА, Конституция Украины не предусматривает базирования иностранных военных формирований на территории Украины. В соответствии с этим, на высшем уровне принято решение о подготовке базовых документов, которые будут предусматривать завершение действия соглашения, которое дает право базирования ЧФ РФ до 2017 года, сказал он.

В.КИРИЛИЧ напомнил, что 28 мая 2017 года истекает срок базирования ЧФ РФ в Севастополе. «Таким образом, 29 мая российский Черноморский флот должен покинуть территорию Украины. Это норма, которая не подлежит дискуссии», - сказал он.

При этом В.КИРИЛИЧ отметил, что в вопросе базирования и вывода ЧФ РФ в 2017 году нет разных мнений: есть четкая государственная позиция, обнародованная на всех уровнях. «Вопрос базирования ЧФ РФ не может служить предметом торга, не может быть предметом "продай, купи или заплати", это является безусловной нормой, срок которой назначен на 28 мая 2007 года», - подчеркнул руководитель пресс-службы МИД.

Он также отметил, что является некорректным, чтобы одно государство побуждало другое к нарушению норм Конституции. «Мы бы не хотели создавать прецедент, чтобы, исходя из наших действий, другое государство пыталось пересмотреть положения своей Конституции, и не желаем, чтобы кто-то нечто подобное делал», - добавил В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил правительству разработать законопроект о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины ЧФ РФ. Об этом говорится в указе главы государства, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 мая «О мерах по обеспечению развития Украины как морского государства».

Заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН в интервью журналу «Огонек», размещенном на сайте МИД РФ заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о повышении арендной платы за пребывание своего Черноморского флота на территории Украины после 2017 года.

Он напомнил, что на данное время арендная плата составляет около 98 млн. долларов в год. «Эту сумму Россия списывает с государственного долга Украины. Такая схема оплаты истекает в 2017 году», - добавил Г.КАРАСИН.

Комментируя указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о прекращении базирования ЧФ РФ на территории Украины после 2017 года, Г.КАРАСИН сказал, что в России «глубоко разочарованны подобным сюрпризом со стороны украинского руководства». По его словам, указ «обесценил многое из того, чего было достигнуто, обвалив саму атмосферу ведущихся переговоров».

Г.КАРАСИН также отметил, что в последнее время нормализовался процесс переговоров о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, однако «нормальная работа не устроила кого-то в украинском руководстве, и там решили опять повернуть ситуацию к скандальности и нервозности».