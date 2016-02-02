Антикоррупционное бюро получит оборудование для криминалистической лаборатории от Британии и США

Об этом сообщил УНИАН директор НАБУ Артем Сытник в эфире «112 канала».

В частности, британское правительство предоставит оборудование для криминалистической лаборатории, а Соединенные Штаты предоставят оборудование, которое будет использоваться для перевода уголовных дел с бумажной формы в электронную.

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Сытник напомнил, что в ближайшее время запланировано подписание меморандума о сотрудничестве между НАБУ и Федеральным Бюро Расследований США в части совместных расследований.

Руководитель НАБУ обратил внимание на то, что, согласно Закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», источниками финансирования Бюро является исключительно государственный бюджет и финансирование в рамках международной технической помощи.