Антикоррупционное бюро получит оборудование для криминалистической лаборатории от Британии и США
Правительства Великобритании и США предоставят Национальному антикоррупционному бюро Украины техническую помощь в рамках соответствующих международных соглашений.
Об этом сообщил УНИАН директор НАБУ Артем Сытник в эфире «112 канала».
В частности, британское правительство предоставит оборудование для криминалистической лаборатории, а Соединенные Штаты предоставят оборудование, которое будет использоваться для перевода уголовных дел с бумажной формы в электронную.
Читайте такжеДиректор НАБУ опровергает связь между кредитными гарантиями США и отставкой Шокина
Сытник напомнил, что в ближайшее время запланировано подписание меморандума о сотрудничестве между НАБУ и Федеральным Бюро Расследований США в части совместных расследований.
Руководитель НАБУ обратил внимание на то, что, согласно Закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», источниками финансирования Бюро является исключительно государственный бюджет и финансирование в рамках международной технической помощи.