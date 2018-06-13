Вехи недели. Ребрендинг Крут, пятнашки для коалиции и правительственные надежды

В условиях, когда сообщения с Донбасса перестали однозначно попадать в заголовки новостей, государству крайне важно направлять обществу новые мэсседжи, свидетельствующие о необратимости успеха Украины в деле построения эффективного государства. Переосмысление событий конца января 1918-го под Крутами, когда несколько сотен студентов и гимназистов не просто дали бой большевистским отрядам, но и позволили делегации УНР добиться международного признания украинской независимости, сегодня кажется особенно важным. Миллионам граждан современной Украины остро необходимы примеры побед наших предков, позволяющие доказывать, что нынешняя независимость – вовсе не случайна. Довольно символичным выглядит и состоявшийся на минувшей неделе запрет деятельности КПУ, вожди которой не скрывали своего трепетного отношения к Владимиру Ленину.

К сожалению, современные украинские политики зачастую не радуют эффективностью своей работы. Верховная Рада порой своими действиями словно подтверждает, что Украина является failed state, как любят позиционировать ее в Кремле.

К сожалению, современные украинские политики зачастую не радуют эффективностью своей работы. Верховная Рада порой своими действиями словно подтверждает, что Украина является failed state, как любят позиционировать ее в Кремле. К сожалению, отсутствие четкого и согласованного плана действий украинских властей болезненно бьет по авторитету нашего государства. Поспешные изменения парламентского регламента для сдвигания дедлайна по принятию изменений в Конституцию – тактический шаг, а не стратегический ход. Было бы неплохо вывести борьбу за статус Донбасса и возвращение Крыма из формата политической дискуссии на уровень бесстрастного экспертного обсуждения, но в ближайшее время это выглядит маловероятным.

В части демонстрации партийных и личных интересов депутатский корпус преуспел куда больше. Сегодня на повестке дня – переформатирование правительства, с которым и отдельные парламентарии, и группы влияния связывают свои самые сладкие надежды. Добрая треть портфелей в Кабинете Министров вакантны, правительство не стало слаженным ансамблем, но политическая целесообразность продолжает править бал. Потому конъюнктура в сессионном зале Верховной Рады сегодня не может быть названа выгодной для основных политически игроков, им приходится делать ставку на затягивание процесса. Большинство парламентариев не горит желанием идти на досрочные парламентские выборы, результаты которых в нынешней ситуации вряд ли кто-то рискнет предсказать. Куда предпочтительнее игра в политические пятнашки.

Юлия Тимошенко отказалась от роли координатора коалиции, но вряд ли больше не видит себя в премьерском кресле. «Самопомощь» борется за увольнение своего министра аграрной политики, и через этот шаг – за отставку всего правительства, хотя Андрей Садовый до последнего времени не излучал премьерских амбиций. Второе политическое дыхание открылось у Олега Ляшко, действующего подобно ассоциированному члену коалиции. Юрий Луценко в воскресном эфире «Интера» рассказал о своем видении процедуры переформатирования правительства, которая вряд ли понравилась Арсению Яценюку. Похоже, только «Оппозиционный блок» ждет очередного поражения своих оппонентов.

Премьер публично высказал надежду на возвращение в государственный бюджет «миллиардов Януковича». К сожалению, реалистичность этих планов вызывает серьезные сомнения из-за неэффективности работы прокурорских органов. Впрочем, Кабинету Министров удалось эффектно уволить и.о.министра экологии природных ресурсов Сергея Курыкина, тем самым превратив министерство в «нехорошее место». Слишком часто у руководителей Минэкологии возникают финансовые соблазны. Не уверен, что штрафование полицией Терезии Яценюк за разговоры по телефону за рулем сумеют укрепить позиции ее супруга, сегодня речь все же идет о политическом выживании Арсения Петровича.