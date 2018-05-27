Возвращение Януковича

В пятницу главной темой зарубежных СМИ стала политическая ситуация на Украине, где накануне президент страны Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру Виктора Януковича на утверждение в качестве премьер-министра.

Так, The Wall Street Journal в редакционной статье под заголовком "Украинская победа" цитирует посла западного государства на Украине, который сказал однажды, что Виктор Ющенко, возможно, недостаточно организован и нерешителен, но в конечном итоге он делает все правильно.

Вчерашнее решение было нелегким для символа украинской "оранжевой революции" 2004 года, и миллионам украинцев будет трудно с ним примириться. Всего полтора года назад Янукович служил старому, коррумпированному режиму, топорные попытки которого подтасовать президентские выборы и сделать Януковича главой страны вызвали бурю национального протеста и привели к повторному голосованию, в котором триумфально победил Ющенко, напоминает издание.

При этом газета отмечает, что партия Януковича выиграла на парламентских выборах в марте, набрав 32% голосов, – больше всех остальных. Благодаря демократическому перевороту 2004 года эти выборы были самыми живыми, честными и свободными за всю историю Украины. Первоначальная "оранжевая коалиция" получила достаточное количество голосов, чтобы сформировать правительство, но на несколько месяцев увязла в междоусобицах. В результате небольшая партия раскололась, оставив Януковичу достаточно голосов в украинской Раде, чтобы он мог возглавить кабинет министров. Отказать ему в этом праве, абсолютно честном и заслуженном, было бы подлинным предательством идей "оранжевой революции".

Президент, чья позиция все еще сильна, будет делить власть с премьер-министром из соперничающей партии, который возглавит коалицию. Мощная оппозиция во главе с Юлией Тимошенко, которая вчера резко осудила решение Ющенко, усложнит жизнь им обоим в Раде, ставшей за последние 15 лет независимым институтом. Бойкая пресса и активные НПО будут неусыпно следить за происходящим. А на следующих выборах избиратели снова скажут свое слово. По всем этим параметрам Украина имеет все, чего не хватает путинской России, утверждает газета.

Le Temps пишет о том, что достаточно посмотреть на полного энтузиазма посла России на Украине, чтобы оценить значение нынешнего поворота событий. Согласившись с кандидатурой своего пророссийского соперника Виктора Януковича на пост премьер-министра, президент Украины Виктор Ющенко отбросил последние воспоминания об "оранжевой революции", которую столь превозносят на Западе, считает газета.

У главы государства был ограниченный выбор: он мог распустить Раду, парламент без прочного большинства, в котором после мартовских выборов почти постоянно имели место потасовки, или согласиться с возвращением Януковича. Отдавая предпочтение второму сценарию, Ющенко сделал выбор в пользу единства страны. Новые выборы могли привести лишь к резкому накалу страстей и повысить риск дестабилизации. Для лидера "оранжевой революции", дискредитированному сегодня в глазах населения, новые выборы могли стать оскорблением.

Возвращение человека, близкого к Владимиру Путину, на пост главы правительства в Киеве не свидетельствует об изменении парадигмы, просматривающейся на протяжении двух последних лет. Следуя автократичному курсу, Россия благодаря нефтедолларам вновь обрела статус энергетической супердержавы. Виктор Янукович, таким образом, появился в нужный момент. По мнению Москвы, он может на время снизить угрозу вступления Украины в НАТО, поскольку, как и большинство украинцев, выступает против этого шага.

Frankfurter Allgemeine пишет о том, что на Западе Янукович мог бы давно поставить крест на своей политической карьере. Однако на Украине политик, объявленный отправившимся на тот свет, может и воскреснуть.

Теоретически, Ющенко и Тимошенко могли еще раз попытаться образовать коалицию с социалистами. Однако выбранная окружением Януковича хитроумная тактика не подвела: была сделана ставка на слабое звено "оранжевой" цепочки – лидера социалистов Александра Мороза. За возможность получить место спикера в парламенте он просто переметнулся на другую сторону – неудивительно, если при этом фигурировали и огромные денежные суммы.

Многие считают, что Янукович – слабая фигура, полностью зависящая от местных олигархов из богатого углем Донецка на востоке Украины. Самый главный из них – миллиардер Ринат Ахметов, депутат Верховной Рады от Партии регионов Януковича. Президент Ющенко, которого поддерживает население Центральной и Западной Украины, прокомментировал "сделку" с Януковичем, используя высокопарные выражения, и назвал ее шагом на пути объединения Украины, поскольку оплотом его бывшего соперника являются южные и восточные области страны.

Der Tagesspiegel считает, что назначение Януковича станет последним актом трагедии, демонстрирующей, насколько незрелыми оказались украинские политики с точки зрения норм поведения, принятых в демократический обществе. Это касается, прежде всего, "оранжевых", которых Европа поспешно приняла за "реформаторов". Вместо того чтобы после парламентских выборов в марте сформировать дееспособное правительство, Ющенко и его бывшая соратница Тимошенко тратили силы на изматывающие интриги.

Ющенко до сих пор не может смириться с вердиктом избирателей, отодвинувших его партию "Наша Украина" на третье место. А партия проиграла выборы неслучайно. Не в последнюю очередь из-за непрекращающихся размолвок партнеров по коалиции произошло снижение темпов экономического роста, условия жизни населения стали резко ухудшаться, расцвел черный рынок. Неблагоприятному стечению обстоятельств способствовали такие моменты, как конфликт с Россией вокруг цен на газ, а также вялая поддержка из Европы. В конце концов, Ющенко стал больше походить на брошенного всеми неудачника, дело жизни которого грозит пойти под откос, пишет газета.

Инопресса