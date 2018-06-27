Глава КРУ Сивульский: Я обвиняю Стельмаха в раскручивании инфляции

Партия регионов решила отбелить своих членов... Черновецкий дал команду прекратить перечисления, потому что все бюджетные деньги должны были идти на подкуп избирателей... При Медведеве газовые переговоры будут идти более профессионально... Интервью с руководителем Главного контрольно-ревизионного управления Украины Николаем Сивульским. Николай Иванович, госпожа Лукаш из Партии регионов заявила, что обратилась в Генеральную прокуратуру относительно возбуждения уголовного дела против Вас и премьер-министра Юлии Тимошенко за клевету. Это после Вашего выступления о злоупотреблениях в государственных ведомствах в 2006–2007 годах. Как бы Вы ответили Лукаш и обратилась ли уже она в Генпрокуратуру?

В соответствии с законом о Государственной контрольный ревизионной службе ее работники в случаях выявления злоупотреблений и нарушений действующего законодательства должны передавать материалы ревизий в правоохранительные органы, а также сообщать об этих нарушениях государственным органам и органам, уполномоченным управлять госимуществом. Кабмин является государственным органом – я ему и сообщил об обнаруженных нарушениях на 10,2 млрд грн. в деятельности НАК «Нафтогаз Украины», НАЕК «Энергоатом», в угольной отрасли и в "Укржелдортрансе".

Какие претензии у госпожи Лукаш могут быть? Она что, знает, что там никаких нарушений не было, она что, знакомилась с материалами? Как можно такое заявлять? Это политическая акция. К тому же, я никакого сообщения о совершении преступлений не делал, и Тимошенко, насколько я слышал ее выступление, не обвиняла никого. Я говорил о нарушениях финансовой дисциплины, о злоупотреблениях, связанных с государственным имуществом в каждом из ведомств, которые были проверены. Это все задокументировано... Это не сообщение о преступлении, а сообщение о нарушении. Здесь передергивание идет специально – это чисто политическая акция со стороны Партии регионов, которая решила отбелить своих членов.

В своем сообщении Вы называли фамилии должностных лиц из правительства Виктора Януковича – Юрия Бойко, Николая Рудьковского, Андрея Деркача, Игоря Воронина... Трудно представить деятельность украинского министра без злоупотреблений, но не кажется ли вам, что здесь действительно отдает тенденциозностью с Вашей стороны? Во-первых для того, чтобы называть конкретные фамилии у меня есть все основания. Соответствующие материалы есть персонально относительно Бойко, Рудьковского...

Есть материалы, из которых видно, что Бойко брал ручку и подписывал соглашения, не имея на это полномочий. Законодательство предусматривает, что установление ставки за транзит газа – это компетенция исключительно правительства, и это зафиксировано в ратифицированных соглашениях. Имел ли Бойко полномочия как руководитель НАК подписывать соглашения и устанавливать там транзитную ставку? Не имел. Он должен руководствоваться решениями правительства и отображать в договорах лишь ту транзитную ставку, которая определена в межправительственном протоколе. Он этого не сделал, и превысив полномочия, установил для "РосУкрЭнерго" транзитную ставку на десятки лет вперед.

Ставила ли Вам премьер-министр какие-то политические задания относительно развенчивания деятельности тех или других политиков? Я хочу отметить, что КРУ проводит контроль после завершения отчетного периода, когда оформлены все отчетные документы. Мы проводим проверку раз в году. Правительство Януковича пришло в 7-ом месяце 2006 года, и они проверили весь период деятельности правительства Тимошенко и Еханурова, а дальше – период своей деятельности – не проверяли... По-видимому, не хватило времени?

Когда уже мы получили поручение, то начали проверять тот период, который не проверялся, – вторую половину 2006 года и 2007 год. Здесь не было никакой политической расцветки, просто такая технология – нужно проверить от последней проверки до последнего отчетного периода. И мы это сделали. Это совсем не проверка деятельности предыдущего правительства.

Например, относительно Энергоатома мы не проверяли второй половины 2006 года – там проверка была уже закрыта. А во второй раз мы одно и то же не проверяем.

К тому же ГлавКРУ проверяет первичные документы и составляет акты лишь после анализа первичных документов и фактических событий.

А на сегодня можете назвать хоть какие-то злоупотребления представителей нынешнего правительства или прошлого правительства Тимошенко? В среду мы получили поручение проверить учреждения, предприятия и организации, которые находятся в сфере управления Минтопливэнерго, Минуглепрома, Минтрансвязи, Минагрополитики, Минприроды, Минпромполитики за январь–июнь в 2008 году в части эффективности использования средств на закупку товаров и работ и соблюдения порядка осуществления закупок. Эту проверку мы начинаем немедленно. Здесь отчетность не нужна, потому что речь не идет об отчетных документах, речь идет о фактах закупок. На сегодня есть сигналы о серьезных нарушениях в Энергоатоме. Думаю, что основные проверки – относительно крупнейших сумм закупок – мы сможем закончить до конца следующего месяца.

А что касается проверки работы правительства 2005 года, то нарушения были обнаружены относительно Минобразования (123 млн. грн. пошли на изготовление и поставку учебников и пособий, не подтвержденных реальными потребностями ВУЗов), Минуглепрома (нарушение правил закупок на 203 млн. грн.), НАК "Нафтогаз" (45 млн. грн. – на юридические услуги фирмам, которые даже не являлись на судебные заседания) и тому подобное.

Главное – масштаб нарушений был на порядок меньше.

А почему все же перед выборами мэра столицы Госказначейством были заблокированы счета КГГА? Счета были разбракованы после того, как КГГА сделала все необходимые перечисления в Госбюджет...

Дело в том, что Киев – город-донор для бюджета. В Киев впадают все финансовые потоки. Деньги зарабатываются по всему государству, а банкуются в Киеве. Потому предусмотрено бюджетным процессом, что часть денег, аккумулированных в Киеве, идет в Госбюджет и потом распределяется по всей стране – такой порядок. Это где-то 5,6 млрд. грн. на 2008 год. Есть помесячная разбивка этой суммы – на май приблизительно 470 млн. Оплата установлена подекадная.

Но здесь принято решение о выборах, и Черновецкий дает команду прекратить перечисления денег, потому что все бюджетные деньги нужно было пустить на подкуп избирателей через разные программы – “Турбота” и другие. Деньги были сняты с оплаты всего, в том числе и из оплаты энергоносителей, и брошены на выборы. Даже, чтобы не было скандала, Госбюджет вынужден был давать заем (340 млн. грн. только за апрель), потому что план по доходам городской бюджет не выполнял.

Но деньги в Госбюджете нужны. Пенсионеры живут не только в Киеве, но и по всей Украине, зарплаты нужно платить учителям, врачам – не только в Киеве, а по всей Украине...

Наступила третья декада марта, а деньги не перечислены. Как должно было поступить казначейство? В законе прописано, если деньги не платятся, тогда казначейство должно взыскать эти деньги. И что оно сделало? Оно остановило все операции по счетам КГГА и сказало: “Пока мы не заберем то, что вы задолжали за третью декаду марта, мы вам ни копейки не дадим”.

Здесь появляется госпожа Кильчицкая и начинает кричать, что счета блокируют, не дают осуществить социальные выплаты... А народ же не знает, что они грубо нарушили финансовую дисциплину. Так что действия казначейства правомерны.

Как бывший сотрудник Нацбанка и Минфина, прокомментируйте, пожалуйста, каковы были причины большой инфляции в начале 2008 года? Причин инфляции было несколько. Безусловно, это рост цен производителей, который в прошлом году значительно превысил потребительскую инфляцию, а, как известно, такой рост цен впоследствии переходит на потребительский рынок. Кроме этого, мировые энергетический и продовольственный кризисы – это объективные факторы, но не они являются главными...

Инфляция – это рост цен, который определяется соотношением спроса и предложения. Спрос – это деньги. Чем больше денег, тем больше растет цена. Вопрос – откуда взялись деньги, почему их стало больше?

Раздаются обвинения, что Тимошенко, которая с нового года подняла зарплаты и пенсии, внедрила выплаты Сбербанка, и это, мол, привело к инфляции. Поверьте мне, это не так.

“Подняв зарплаты и пенсии, Тимошенко сорвала потребительский рынок”, – это звучало с трибуны Верховной Рады из уст главного банкира Украины Владимира Стельмаха (главы Нацбанка. – Авт.). Я взял данные относительно инфляции в разрезе областей и относительно роста заработной платы. Если Стельмах прав, то инфляция должна быть самая большая там, где были наибольшие выплаты зарплаты. Наибольшие выплаты в апреле – в Днепропетровской, Луганской, Сумской и Запорожской областях, но инфляция там самая низкая, и наоборот – там, где не такие большие выплаты зарплаты, наивысшие темпы инфляции, – Одесская, Херсонская области. Это логика наоборот, следовательно, прирост зарплаты не играл существенной роли в увеличение инфляции.

Аналогично относительно другой денежной выплаты населению – пенсий. Если прав Стельмах, то в тех областях, где благодаря внедрению с начала года новых правил начисления пенсий больше всего (в 1,5 раза) выиграли шахтеры, – в Донецкой и Луганской – и инфляция должна быть выше всего. В действительности в этих шахтерских регионах она была на уровне средней по Украине.

Настоящей причиной инфляции было другое. Был разыгран сценарий, поскольку правительство с первых дней работы достигло значительных успехов, связанных с увеличением социальных выплат... Достижения решили превратить в негатив именно через инфляцию.

Я обвиняю господина Стельмаха в раскручивании инфляции в первом квартале текущего года, потому что он допустил темпы роста денежной массы большие, чем это было в 2007 году, и именно он должен взять на себя ответственность за инфляцию.

За первый квартал 2008 года объем денежной массы увеличился на 8,5% – до 429,2 млрд. грн., тогда как за аналогичный период 2007 года – на 8,1%, и до конца года ее объем был 396,2 млрд. грн. (в начале 2007 г. – 256,2 млрд. грн.).

Таким образом вместо антиинфляционной политики Нацбанк наращивал денежную массу... Вот кто виноват в инфляции – Нацбанк и его руководитель, который допустил колоссальный прирост денежной массы.

За денежную массу отвечает только Нацбанк, только у него есть рычаги влияния на объем денег и только он может увеличивать их или уменьшать.

Только начиная с апреля, темпы роста денежной массы снизились.

И что стало причиной этого снижения?

Для внутреннего пользования можно, конечно, кормить нас баснями, что во всем виновато правительство, и делать все, чтобы была как можно больше инфляция.

Но если ты банкир, которого знают в мире, и когда ты встречаешься с коллегами и они тебе говорят: «Что ты делаешь, зачем разрушаешь экономику страны?» – то приходится как-то реагировать... Бесконечно раскручивать инфляционную спираль невозможно...

Вы думаете, что в Нацбанке дурачки сидят, которые не знают, что они делают? Это абсолютно сознательные люди. Они знают, что деньги появляются только через банковскую систему, и только НБУ может влиять на глобальное соотношение спроса и предложения, определяя объемы денежной массы.

Кстати, чтобы прояснить ситуацию, я пошел на провокацию. Я взял и написал законопроект и вместе со своими друзьями Дмитрием Шлемко и Олегом Ляшко (народные депутаты от БЮТ. – Авт.) зарегистрировал его. Проект закона о том, чтобы передать право курсообразования правительству, потому что все кричали, якобы Тимошенко виновата в том, что обвалился курс доллара к гривне. А это же исключительно компетенция Нацбанка.

Мы таким образом спровоцировали ситуацию... Если предлагается передать правительству право на курсообразование, то, значит, правительство не имеет этих прав, – и это сработало (законопроект раскритиковали в Нацбанке и теневом правительстве – Авт.).

Ну, не имеет правительства возможности влиять на объемы денежной массы. Оно и так сделало все возможное – обеспечило бездефицитный бюджет с начала года, аккумулировало в бюджет деньги, держало их и не пускало в обращение для того, чтобы сократить объемы денежной массы, а Нацбанк между тем продолжал свою работу. Опомнился лишь в апреле и начал антиинфляционную политику проводить – свое основное задание выполнять (в соответствии со статьей 99 Конституции Украины основным заданием Национального банка является обеспечение стабильной национальной валюты – гривни).

Как специалист по газовым вопросам (во второй половине 90-х Сивульский был президентом Украинского газоресурсного консорциума) скажите, как, по вашему мнению, будут складываться газовые отношения между Украиной и Россией, учитывая, что в России новый президент? Думаю, что газовые переговоры будут идти более профессионально.

Дело в том, что Медведев (Президент РФ Дмитрий Медведев. – Авт.) возглавлял это направление работе и держал его под контролем. Он прекрасно владеет ситуацией. Думаю, политики в этом вопросе будет меньше, и стороны договорятся о заключении долгосрочных контрактов.

Я думаю, будет возобновлено то, что разрушил Бойко и его команда, – будет настроена взаимосвязь между транзитной ставкой и ценой газа. Сработает прагматизм, и будут долгосрочные контракты. Эти вопросы будут регулировать правительства, а не субъекты с сомнительной репутацией.

Разговаривал Юрий Дощатов