В ПАСЕ сообщили о визите содокладчиков в Украину в начале февраля

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Киеве содокладчики Жорди Шукла из Испании и Аксель Фишер из Германии должны встретиться с президентом Украины, первым заместителем председателя Верховной Рады, вице-премьер-министром и министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также с министрами юстиции и иностранных дел, говорится в сообщении.

Также запланированы встречи с председателем комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, председателем Национального антикоррупционного бюро, с представителями политических партий, неправительственных организаций и дипломатического сообщества, сообщили в ПАСЕ.

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Ранее УНИАН сообщал, что Парламентская Ассамблея Совета Европы признала, что Украина может внести в список нежелательных лиц любого политика, который без согласования с украинской властью, въезжает на временно оккупированные территории Крыма или Донбасса через неконтролируемые участки границы.