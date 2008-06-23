Начальник управления КГГА подал в отставку

Начальник Главного управления контроля за благоустройством и внешним дизайном Болислав АНДРУШЕНКО подал Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ заявление на увольнение, сообщает пресс-служба КГГА.

Уволить его Б.АНДРУШЕНКО просит с 1 июля.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, должностное лицо уходит с должности по статье 39 и статье 36 п. 1 (по согласию сторон) Кодекса законов о труде Украины.

КГГА напоминает, что Б.АНДРУШЕНКО с 1996 года занимал должность заместителя начальника Главного управления контроля за благоустройством, а с декабря 2006 года стал начальником Главного управления контроля за благоустройством.

Как сообщал УНИАН, Б.АНДРУШЕНКО был избран в Киевсовет 26 марта 2006 г. по списку блока «Наша Украина», однако потом вышел из фракции этого блока и вступил в депутатскую группу «Демократический Киев».

Б.АНДРУШЕНКО обжаловал в суде постановление Верховной Рады о проведении 25 мая этого года досрочных выборов мэра столицы и Киевсовета. Рассмотрение дела было закрыто в связи с заявлением Б.АНДРУШЕНКО об отказе от административного иска, который тот написал после обращения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО ко всем депутатам не обращаться в суд по поводу законности указанного постановления ВР.

На прошлой неделе стало известно об освобождении от должности заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ. По информации мэра столицы, она ушла с должности по собственному желанию из-за угроз в ее адрес со стороны “бандитов из МВД”.