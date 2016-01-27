В УКРОПе заявили, что дело Корбана вышло на европейский уровень

Вскоре украинской власти придется отвечать на неудобные вопросы из Европы относительно выборочного правосудия и политических репрессий, ярким примером которых является дело одного из лидеров УКРОПа Геннадия Корбана.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал народный депутат, член президиума политсовета партии УКРОП Виталий Куприй.

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Депутат сообщил, что во вторник, 26 января, в Страсбурге встречался с директором по правам человека, спецпредставителем генсека Совета Европы в Украине Кристосом Джакомопулосом, а также комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Муйжниексом.

«Во время встречи я передал заявление о масштабных нарушениях прав человека в политически мотивированном уголовном преследовании Геннадия Корбана, его адвокатов Оксаны Томчук, Андрея Богдана, Игоря Черезова и целого ряда активистов партии УКРОП», – подчеркнул политик.

По словам Виталия Куприя, эта информация стала неожиданной для европейцев. Руководители ведущих евроинститутов были удивлены, что вместо задекларированных реформ судов и правоохранительных органов в Украине практикуются многочасовые судебные марафоны с подозреваемыми, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Недопуск адвокатов, содержание подозреваемого без медикаментов, еды, воды и сна, аресты без решения суда, манипуляции с территориальной подсудностью и автоматизированной системой распределения судебных дел, определение судить в закрытом режиме, штурм правоохранителями комнаты судебного заседания с разбиванием мебели и компьютерного оборудования, отсутствие состязательности процесса, которые имели место в деле Корбана, – это шокирует даже опытных правозащитников, подчеркнул нардеп.

«Вскоре власть получит неудобные вопросы из Европы, на которые придется отвечать», – убежден он.

Кроме того, народный депутат сообщил, что подал в Комитет по предотвращению пыток жалобу на действия правоохранителей и судей в деле Корбана, указав на системность и масштабность бесчеловечного обращения с задержанными, арестованными и осужденными в Украине.

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А в среду, 27 января, в 13.00, в комнате 5 (2-й этаж) здания Совета Европы в Страсбурге состоится совместная презентация нардепов Виталия Куприя и Виктора Вовка на тему «Нереформированная ГПУ и политические репрессии в Украине».

«Во время этого мероприятия я также акцентирую внимание на деле Корбана. Однако проблему будем освещать шире, поскольку в результате прокурорско-судейского беспредела в тюрьмах и СИЗО сейчас находятся сотни других патриотов, которым нужно протянуть руку помощи», – подчеркнул политик.