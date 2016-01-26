Фракция "Самопомич" призывает ВР принять решение об отставке правительства
10:47, 26 января 2016Политика
1138
Лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк заявляет о необходимости принятия Верховной Радой Украины решения об отставке правительства.
В Самопомочи призвали принять решение об отставке Кабмина
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Березюк сказал на заседании парламента.
Он отметил: «Мы с вами, как демократическая коалиция, должны взять ответственность и собраться и принять решение об отставке Кабмина и создать новый Кабмин во имя развития Украины — не во имя борьбы межпартийной».
Лидер фракции также подчеркнул необходимость созыва Совета коалиции для обсуждения тех сложных вопросов, которые есть сегодня в Украине, с участием «высших должностных лиц».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter