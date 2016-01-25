"1+1" отказался от поддержки проектов "Украинской Телевизионной Академии"

Проект №2766, в первую очередь, призван навести порядок и разработать прозрачные критерии для совместного производства. Кроме того, он устанавливает минимальный объем собственного производства на уровне «не менее 50%», что однозначно должно стимулировать развитие индустрии.

В то же время, он закрывает пробелы, наличием которых сейчас пользуются определенные национальные телеканалы, которые выдают российский продукт за собственное производство. И мы считаем, именно это повлекло их возмущение и обеспокоенность принятием Закона.

Мы уверены, что 30% квота, которая остается для цивилизованного совместного производства с российским рынком - вполне оправданной. Почему определенные участники рынка настолько беспокоятся о судьбе продуктов страны агрессора, нам вполне понятно, но не вполне понятно, почему Украинская Телевизионная Академия стала глашатаем таких участников рынка.

Анатолий Ерема, главный продюсер канала 1+1 с развлекательных проектов и член экспертного совета УТА, не подписывал открытое письмо. Каким образом, без наличия согласования всех экспертов он стал публичным нам непонятно, и это отдельный вопрос к господину И. Ковалю, директору ИТК.

Но понимая, что УТА стала прикрытием для лоббирования интересов определенных участников экспертного совета, чей бизнес, связанный с производством продукта в и для Российской Федерации, мы отказываемся от любой поддержки проектов УТА, и рекомендовать всем своим сотрудникам, которые являются членами этой организации, написать заявление о выходе из ее состава. Мы также призываем участников рынка, которые заинтересованы в развитии национального производства и противодействия стране-агрессору в информационной войне поддержать Закон и выйти из рядов УТА