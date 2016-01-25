В Мариуполе задержали организатора вывоза девушек в Грецию в сексуальное рабство
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе организатора международного канала торговли женщинами.
Как сообщает пресс-центр СБУ, местная жительница, которая имела документы на постоянное пребывание в одной из стран Европейского союза, прибыла в Мариуполь для набора молодых девушек.
Женщин она незаконно переправляла в Грецию, где они занимались проституцией.
Во время проведения "кастинга" девушек в одной из туристических фирм сотрудники спецслужбы задержали организаторов.
Сутенерше объявлено о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, она задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
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Как отмечает СБУ, в ноябре 2015 года правоохранители задержали сообщника организатора - мариупольского адвоката, который занимался поиском девушек для их продажи за границу в сексуальное рабство
Он обещал легальное трудоустройство в Греции, хорошие жилье, питание и достойную заработную плату.
В Греции же те попадали к сообщнице адвоката, жительнице города Салоники, которая принуждала женщин к занятию проституцией.
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