Неизвестные подожгли дом соратника Тимошенко
17:16, 20 июня 2008Политика
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У политика - нервный срыв
В ночь с 17 на 18 июня было совершено нападение на дом, в котором проживает председатель Киево-Святошинской районной партийной организации «ВО «Батькивщина» (Киевская область).
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.
Во 2-м часу ночи неизвестные забросали бутылками с легковоспламеняющейся смесью детскую комнату, в результате чего загорелся дом.
На место происшествия сразу же были вызваны правоохранительные органы. Руководитель Киево-Святошинской «Батькивщины» находится в больнице из-за нервного срыва.
Блок Юлии Тимошенко требует объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности исполнителей и заказчиков этого нападения.
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