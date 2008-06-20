Неизвестные подожгли дом соратника Тимошенко

В ночь с 17 на 18 июня было совершено нападение на дом, в котором проживает председатель Киево-Святошинской районной партийной организации «ВО «Батькивщина» (Киевская область).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Во 2-м часу ночи неизвестные забросали бутылками с легковоспламеняющейся смесью детскую комнату, в результате чего загорелся дом.

На место происшествия сразу же были вызваны правоохранительные органы. Руководитель Киево-Святошинской «Батькивщины» находится в больнице из-за нервного срыва.

Блок Юлии Тимошенко требует объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности исполнителей и заказчиков этого нападения.