Цугцванг для Юли

Бывают у игроков такие позиции в шахматной партии: какой ход ни сделаешь, а он во вред твоей позиции. Не редкость цугцванг и в большой политической игре, когда противник заблокировал тебе все выгодные продолжения, и ты должен выбирать между плохим ходом и еще худшим. Именно в такую ситуацию попала сейчас Юлия Владимировна Тимошенко.

Рейтинг ЮВТ и БЮТ медленно снижается вместе с ростом цен. По свежим социологическим данным компании Research&Brandіng Group, БЮТ получил бы сегодня на парламентских выборах всего 21,4% (Партия регионов – 26,6%), а сама Тимошенко на президентских – 22% (Янукович – 28%). Все телезаверения в „дефляции” не слишком помогают: ценники в магазинах и на базарах упрямо контрпропагандируют против премьера и ее политической силы. Козьма Прутков когда-то говорил: „Если видишь надпись „буйвол” на клетке с тигром, не верь глазам своим!” Но здравый смысл диктует подавляющему большинству населения Украины другие, более адекватные принципы восприятия окружающей реальности.

Повысить бы рейтинг традиционными средствами, то есть выплатить „Юлину тысячу” тем, кто еще не получил, повысить пенсии, социальные выплаты. И даже деньги на это есть на правительственных счетах – 30 миллиардов гривен. Одна закавыка – разбросать их на эти цели невозможно. Не расписаны они в бюджете соответствующим образом. Между тем, Секретариат Президента высчитывает каждую цифру в изменениях к госбюджету, подготовленных правительством, а сам Ющенко заявил, что бездарно проесть эти средства не даст.

Хорошенько хлопнуть дверью, обвинив всех в том, что „не дали работать”, уйти в отставку с поста главы правительства тоже не получается. Хотя обиженных у нас традиционно любят больше, чем властьимущих. Можно было бы сразу и президентскую кампанию начинать. Но не отпустят. Верховная Рада не проголосует. А затем Президент, Балога энд компани что ни день будут повторять: „Юля это все заварила, пусть она и расхлебывает!” А словесные капли точат даже такой кремень, как рейтинг Юлии Тимошенко.

„Вынимать” по уже апробированной схеме свою фракцию из ВР после законодательного запрета на „обнуление” избирательных списков становится практически бессмысленным. Так и доведут дело Юлины недруги до осени, когда свалится все сразу: сезонные повышения цен, традиционные провалы в сборе урожая и торговли зерном, в подготовке к отопительному сезону, а еще усилятся зловещие ожидания новых цен на газ. И за это все придется отчитываться перед ВР. А после отчета и всепарламентского издевательства – отстранят от должности с позором. К тому времени, возможно, у Юли останется только клуб самых преданных „фанов”, он же – так называемое „электоральное ядро”. Специалисты оценивают его в 13–15%.

Вот тогда, поздно осенью, может родиться новая коалиция, так называемая „ширка”.

Кстати, о зерне. Автору неизвестно, кто надоумил премьера на фееричные заявления о небывалых перспективах урожая, но в народе они нашли свой отклик. В форме анекдота: „Миллиарды долгоносиков на полях Украины остолбенели, вытаращив глаза и разинув рты: они ждут урожая в 60 миллионов тонн зерна, обещанного Юлией Тимошенко”.

„Поделиться” ответственностью за инфляцию, высокие цены и печальное состояние экономики тоже не очень выходит. Президента и Балогу с инфляцией в народе почти не ассоциируют, потому и соответствующие обвинения со стороны Тимошенко и правительственных чиновников уже недели две не звучат. Зачем напрасно ресурс тратить? Эпистолярные упражнения Юлии Тимошенко в адрес Президента о том, что он, мол, незаконно назначает на должности и освобождает от них глав местных госадминистраций после того, как Ющенко взял под надежный контроль Конституционный Суд, превращаются в не слишком понятный для избирателей пиар. Тем более, что народ привык к тому, что этих чиновников назначает и освобождает именно глава государства. Нужно ли какое-то там представление, кто его знает.

Шумно построить губернаторов „отсталых” областей и мэра Киева Черновецкого за якобы попустительство инфляции тоже не выходит. На заседание Кабмина они не являются, охотно прикрываясь запретом Секретариата Президента. Еще и грубят Юлии Владимировне, сравнивая элегантную руководительницу правительства с приснопамятным Николаем Яновичем Азаровым. Мол, оба пристальным глазом видят уценку на примере капусты. Это особенно оскорбительно учитывая неприятное переносное значение слова „капуста”.

Здесь уже пришлось искать виновные в лице двух безымянных монополистов, которые, по словам Тимошенко „издеваются над народом” и бессовестно повысили цены на куриное мясо. А это, в свою очередь, якобы привело к всплеску инфляции, поскольку, считает Юлия Владимировна, цены на другие продовольственные товары в первые десять дней ощутимо снизились.

Интересно, в какие магазины ходит премьер? Ведь цены, по данным Госкомстата, выросли на большинство ключевых продуктов питания: "На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 8,2% и 6,2%) подорожали картофель и фрукты. Цены на мясо и мясопродукты выросли на 3,9% – в основном за счет подорожания мяса птицы и свинины на 5,4% и 5,1% соответственно. На 3,4–2,8% выросли в цене животные жиры, хлеб и хлебопродукты, рыба и продукты из рыбы”. А вывод Тимошенко о том, что нужно увеличить импорт куриного мяса в Украину, шокировал экспертов и отечественных производителей, которые считают, что как раз Украина могла бы стать крупным экспортером мяса птицы.

Даже заявление об украденных правительством Януковича 10 с лишним миллиардов народных гривен скорее напомнило известный анекдот о трех письмах директору от предшественника, которые нужно читать в трудные моменты: „вали все на меня” „кайся”, „пиши три письма”. Длится стадия первого письма. Зная стальной характер Юлии Тимошенко, можно быть увереным, что рекомендации остальных писем она выполнять не станет. Ни при какой погоде.

Сильно затруднены возможности получения материальных выгод от занимания высоких правительственных должностей. Одесский припортовый и Черноморский шельф уплыли в „серую безвестность”. Должности глав Фонда госимущества и Антимонопольного комитета не даются в руки. Вообще после выхода из коалиции двух „отступников” заблокирована вся парламентская игра Юлии Тимошенко. Нечего надеяться на проведение через ВР хоть каких-то выгодных ей решений. И это подтвердило блокирование трибуны фракцией БЮТ – „так не доставайся же ты никому!”

Наглухо заблокирована и игра БЮТ в Киеве: Черновецкий явно не выпустит вожжи после победы на внеочередных выборах в столице. Перспектив для создания надежного плацдарма для президентской гонки пока не наблюдается.

На первый взгляд, цугцванг для Юли выстроен глухой. Но вспоминаются парадоксальные слова знаменитого гроссмейстера, уроженца Киева Давида Ионовича Бронштейна, сказанные друзьям-шахматистам: „Я хотел бы, чтобы в шахматах была такая универсальная фигура, которую бы ты мог в любой момент достать из кармана, поставить на доску, – и сразу выиграть партию!”

Не спрятано ли где-то у Юлии Владимировны такое универсальное политическое оружие?

Николай Писарчук