Советником в Минфине Украины станет банковский эксперт из Японии - СМИ

Эксперт из Японии будет оказывать поддержку в разработке проекта реформы финансовой системы Украины, в частности, плана по урегулированию так называемых "безнадежных кредитов", передает ТСН со ссылкой на телеканал NHK.

Сообщают, что командировки Танака продлится один год.

Япония предоставляет своего банковского специалиста в рамках совместных усилий стран-членов "большой семерки" по поддержке украинской власти.

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