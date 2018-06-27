На украинский рынок авиаперевозок пробилась дешевая компания

Принято считать, что самолет при всем удобстве и скорости – наиболее дорогостоящее средство передвижения. Но появление в 70-х годах бюджетных (с низкой стоимостью билетов) авиакомпаний в Америке развенчало миф о дороговизне авиаперевозок. Цены на билеты в самолете тогда сравнялись со стоимостью железнодорожного билета.

В Украине с авиаперевозками традиционно плохо и дорого. Несколько компаний, господствующих на этом рынке, не очень заботятся о качестве услуг, а цены лупят заоблачные. Говорят, имеено их стараниями в Украину не могла пробиться ни одна «дешевая» авиакомпания. Но вот, наконец, в Украине появился первый низкобюджетный перевозчик – венгерская компания “WizzAir”. УНИАН решил узнать о перспективах развития low-cost перевозок в Украине и “подводных камнях”, которые скрывают бюджетные авиакомпании.

С 11 июля 2008 года компания открывает рейсы Киев–Львов, Киев–Одесса, Киев–Симферополь и Львов–Симферополь. А уже на сентябрь запланирован запуск международных рейсов из Киева в Лондон (Лутон), Дортмунд и Милан (Бергамо). Стоимость билетов на внутренние рейсы авиакомпании - от 79 гривен (в одну сторону, с учетом налогов и сборов). Стартовая цена билетов на международные рейсы – от 199 грн. в Милан (Бергамо) и Дортмунд и от 299 грн. в Лондон (Лутон).

За счет чего бюджетные авиакомпании устанавливают такие низкие цены?

В 1971 году владельцы компании “Southwest Airlines” Роллин Кинг и Херб Келлехер решили превратить самолеты в предельно дешевое средство передвижения. “Southwest Airlines” пользовалась услугами небольших аэропортов, отменила обеды и напитки на борту, посадочные талоны (пассажиры сами выбирали место в самолете). Авиакомпания отказалась и от службы резервирования. Экономия на традиционных для любой другой авиакомпании услугах позволила “Southwest Airlines” установить цены на свои билеты ниже среднерыночных в 3–4 раза, что, безусловно, породило высокий спрос на услуги компании.

С того времени ничего не изменилось. Low-cost компании тщательно контролируют и стараются минимизировать свои расходы. Использование региональных и небольших аэропортов позволяет сэкономить на аэропортовых сборах и способствует более быстрому обороту самолетов. Продажа билетов через Интернет обеспечивает низкие затраты на дистрибуцию.

– Мы используем исключительно новые самолеты Airbus A320, – делится с УНИАН генеральный директор авиакомпании, в названии которой добавлено слово Ukraine Наталья Казмер. – Техническое обслуживание нового самолета менее затратное. Его салон рассчитан на 180 пассажиров (все места эконом-класса), в результате чего затраты распределяются на более широкую базу. Новый двигатель V2500 Airbus A320 потребляет гораздо меньше топлива, чем другие двигатели используемых в Украине самолетов.

На борту бюджетных авиакомпаний по-прежнему не кормят. Точнее, заказать себе обед и выпивку вполне возможно, но за отдельную плату. Также за отдельную плату предлагают и “приоритетную посадку”. Обычно бюджетные авиакомпании практикуют свободную рассадку в салоне, т.е. изначально фиксированных мест нет. Но можно заказать себе место в рядах, в которых больше пространства для ног. В компании, пробившейся на на украинский рынок, эта услуга стоит 39 грн.

– Мы предлагаем перелет из точки А в точку Б. Если вам просто нужно долететь из одного пункта в другой, мы не включаем в стоимость билета услуги, которые могут быть вам просто не нужны, – говорит Казмер.

В стоимость билета входит бесплатная перевозка ручной клади весом до 10 кг (традиционные авиакомпании разрешают провозить ручную кладь весом до 20 кг). За каждый зарегистрированный багаж нужно доплатить. Авиакомпания рекомендует регистрировать и платить за багаж online, при бронировании билета, потому что перед вылетом в аэропорту эта услуга стоит дороже. Каждая сумка весом до 20 кг обойдется в 58 грн. Если при бронировании билета пассажир не укажет количество сумок, то непосредственно при вылете должен будет оплатить по 116 грн. за сумку. А в том случае, если при регистрации в аэропорту багаж окажется тяжелее 20 кг, то нужно будет оплатить по 78 грн. за каждый “лишний” кг.

Кстати, по максимально низким ценам современные low-cost авиакомпании продают только часть билетов. Тарификация напрямую зависит от срока продажи билета. Если билет покупается за день-два до вылета, его цена в отдельных случаях может оказаться даже выше, чем у обычных перевозчиков.

– Правило бронирования компании: чем раньше бронируешь, тем ниже цена, – отмечает Казмер. – На каждый рейс существует ограниченное количество мест по минимальной цене. По мере заполнения самолета и приближения даты вылета цена возрастает. Средняя цена по Украине, включая налоги, составит 200 грн.

Авиакомпания не возвращает денег при сдаче билета. Поменять дату вылета возможно, но снова таки за отдельную плату – 234 грн. плюс разница в цене.

Во всем мире цены на энергоносители и топливо стабильно растут. Не удивительно, что многие украинцы с опаской смотрят на бюджетные авиакомпании, чьи услуги стоят не многим дороже железнодорожного билета. Соответственно, закрадываются сомнения в безопасности таких перелетов.

– За все время работы компании не произошло ни одного несчастного случая, – уверяет гендиректор. – Мы будем использовать только новейшие самолеты. Наша компания имеет стабильную историю и подтвержденный опыт успешной работы своих дочерних предприятий в Центральной и Восточной Европе. При соблюдении бизнес-модели low-cost наши затраты снижаются на 50% по сравнению с традиционными авиакомпаниями. Таким образом, мы можем предлагать неизменно низкие цены.

В компании утверждают, что билеты уже пользуются спросом среди украинцев, особенно в южном направлении.

– Наши продажи оправдывают наши ожидания, – резюмировала Казмер.

– Думаю, через определенный период времени две украинские компании тоже займутся дешевыми перевозками – я уже видел заявки на новые самолеты, – заявил недавно министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский и добавил: – Моя голубая мечта – на этом рынке должны работать в Украине не менее пяти компаний.

Анна Ященко