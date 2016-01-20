Яресько прибыла в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме

Об этом Яресько написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня начинается мой рабочий визит в швейцарский город Давос. В течение следующих нескольких дней буду иметь честь представлять нашу страну на Всемирном экономическом форуме в составе официальной украинской делегации", - говорится в сообщении.

Министр отметила, что намерена провести более 15 рабочих встреч с иностранными коллегами-министрами финансов других стран, а также с руководством международных финансовых организаций-партнеров (МВФ, ЕБРР, ЕИБ, МФК).

"В рамках всех встреч планируем обсудить вопросы финансовой сферы в Украине, наши достижения в выполнении программы реформ, в том числе принятый Госбюджет и налоговые изменения, и дальнейшую финансовую поддержку Украины в этом направлении со стороны международных партнеров", - отметила Яресько.

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Также, она планирует обсудить дальнейшие шаги правительства Украины в направлении восстановления экономической стабильности и обеспечение условий для устойчивого экономического роста.

"Я уверена, что эти встречи помогут Украине усилить ее финансовую поддержку - в том числе объем инвестиционных кредитов со стороны международных партнеров. И, таким образом, помочь восстановить ее устойчивый и стремительный экономический рост", - подчеркнула министр.